Разбогатели на 185 гривен – кому и как пересчитали пенсию

После пересчета пенсий в марте этого года средний украинский пенсионер стал богаче на 185 гривен, таковы последние данные Пенсионного фонда (на 1 апреля). Средняя пенсия теперь равна 3724 гривни 65 копеек.

Сайт "Сегодня" подробно разобрался, у кого какая пенсия в зависимости от категории пенсионера, а также – когда будут в этом году новые повышения пенсии, кому и сколько добавят.

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Как увеличились пенсии

Напомним, по закону перерасчет пенсий неработающим пенсионерам и инвалидам проводится ежегодно с 1 марта. В этом году их повысили в среднем на 11%. Повышение пенсий не коснулось работающих пенсионеров, военных пенсионеров и получателей социальных пенсий от государства, которые не заработали даже минимального трудового стажа.

Как видно из инфографики, всего в Украине на 1 апреля 2021 года насчитывается 11,053 млн пенсионеров всех категорий, это на 78 тыс. чел. меньше, чем на 1 января 2021 года.

Самая многочисленная категория – получающие трудовые пенсии по возрасту, таких пенсионеров более 75% или 8,317 млн человек. Их средняя пенсия теперь 3770 грн (+231 грн).Также 1,367 млн пенсионеров (12,4%) получают пенсии по инвалидности – в среднем 2825 грн (+146 грн). Еще 531 тыс. чел. (4,8%) получают пенсии в связи с потерей кормильца, это 3227 грн (+215 грн). А 212 тыс. чел. (1,9%) – пенсионеры по выслуге лет (например, врачи, учителя, отработавшие по профессии не менее 30 лет), их средняя пенсия теперь 3403 грн (+198 грн).

А судьи что?

Самую большую добавку к выплатам получила самая немногочисленная категория пенсионеров – это бывшие судьи. Их в Украине, по данным Пенсфонда, 3556 человек, или 0,03% от общего числа пенсионеров. С юридической точки зрения служители Фемиды получают не пенсии, а "пожизненное содержание", поэтому на них не распространяется ограничение максимальной пенсии – не более 10 минимальных пенсий или на сегодня 17 690 грн. В результате пересчета средний судья в отставке стал получать на 9432 грн больше или 77 387 грн в месяц. Всего на содержание экс-судей Пенсфонд тратит 275 млн грн в месяц или 0,7% выплат.

Как уточнили нам в Пенсфонде, перерасчет пожизненного содержания судей производится независимо от перерасчета других пенсий.

"Судья получает пожизненное денежное содержание в размере 50% вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности. В случае изменения размера вознаграждения действующего судьи осуществляется перерасчет ранее назначенного пожизненного содержания. Оно выплачивается Пенсфондом за счет дотаций госбюджета", – разъяснили в Пенсфонде.

Какие еще будут повышения в 2021 году

По информации Пенсфонда, с апреля уже пересчитали (каждому индивидуально) пенсии работающим пенсионерам, которые отработали не менее 24 месяцев с дня назначения пенсии. Также в индивидуальном порядке будут автоматически, без обращения в органы Пенсфонда, увеличиваться пенсии тем неработающим пенсионерам, которым в этом году исполнится 65 лет. Если такой пенсионер имеет трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, то его пенсия не может быть меньше 2400 грн (40% минимальной зарплаты). В связи с повышением с 1 декабря минзарплаты до 6500 грн его пенсия еще увеличится на 200 грн – до 2600 грн.

С 1 июля планируется повышение прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных с 1769 грн до 1854 грн и увеличение минимальной пенсии до 1854 грн. Произойдет увеличение надбавок, повышений к пенсии (надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки и повышения участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги и т.д.). Например, доплата за каждый год стажа свыше 35 лет (30 лет для женщин) повысится на 85 копеек.

Также с 1 июля пенсионеры в возрасте 75-80 лет, имеющие трудовой стаж 25 лет (для женщин 20 лет) и более, будут получать пенсию не менее 2500 грн плюс ежемесячную надбавку 400 грн, итого не менее 2900 грн. Все перерасчеты также сделают автоматически.

Напомним, сейчас пенсионеры старше 80 лет получают ежемесячно по 500 грн к пенсии независимо от ее размера.

С 1 декабря планируется еще одно повышение ПМ для нетрудоспособных – до 1934 грн (+80 грн). Минпенсия с декабря не может быть меньше 1934 грн, также пересчитают все перечисленные выше надбавки. В частности, доплата за каждый год стажа свыше 35 лет (30 лет для женщин) увеличится еще на 80 копеек. Например, у пенсионера с трудовым стажем 45 лет пенсия в декабре станет больше на 16,5 грн по сравнению с нынешней.

Но заработать пенсию еще не значит ее получить. С сентября у сельских пенсионеров с этим могут быть проблемы, ведь "Укрпочта" больше не будет носить им пенсии на дом. Подробнее смотрите в сюжете.

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