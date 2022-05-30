У клиентов ПриватБанка появилась еще одна проблема – что нужно знать

ПриватБанк предупредил о разнице курсов во время возврата товаров / Фото: пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что не смогла вернуть все свои деньги после отмены бронирования квартиры.

Об этом она оставила отзыв на специализированном сайте "Минфин".

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По словам пользовательницы, она бронировала жилье на сайте AIRBNB и с ее карты списало 569 долларов (более 18 тыс. грн). В тот же день бронь пришлось отменить, и сервис сразу вернул деньги, но они не попали на счет.

"Только после обращения в чат деньги вернули на счет, но совершенно другую сумму – 16 659,20 грн, что еще пару дней не отображалось в выписке. Как так получается, что возврат, соответственно, меньше ранее оплаченного платежа?" – говорится в жалобе.

По словам женщины, 17-19 мая было списано 200 евро — 6688,96 грн, а 19 мая был возврат этих денег в полном объеме.

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Что ответили в ПриватБанке?

Представители банка ответили: при оплате на зарубежных сайтах запрос поступает в валюте, и в случае оплаты с гривневой карты конвертация происходит автоматически по карточному курсу на момент проведения операции.

"Если по такой операции происходит возврат средств, сумма поступает в валюте и конвертируется по курсу банка на покупку валюты. Курс покупки меньше курса продажи, поэтому возникает ситуация, при которой в гривне сумма возвращается меньше", – объяснили женщине.

По словам сотрудников, банк соблюдает правила международной платежной системы, и полная сумма в гривнях может вернуться только в том случае, если сайт не запросил сумму к списанию, а только зарезервировал ее на карте.

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ПриватБанк вводит новые правила

Уже с 1 июня для клиентов начнут действовать новые правила кредитования, в частности будут отменены кредитные каникулы, которые были введены в начале войны.

В то же время банк возобновит активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлит льготные условия обслуживания пользователей кредитных карт.

Для сохранения льготных условий со ставкой 1,7% нужно вовремя вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы долга.

"Сегодня" писали, сколько стоит доллар в украинских банках и какие проблемы у клиентов ПриватБанка возникают за границей.