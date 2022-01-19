"Тысячу Зеленского" разрешили потратить на лекарства: кто и когда сможет это сделать

"Тысячу Зеленского" можно потратить по-новому / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские пенсионеры смогут расходовать на лекарства "тысячу Зеленского" на за вакцинацию с 24 января. Нововведение касается людей возрастом от 60 лет.

Об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Кроме этого Шмыгаль рассказал, что программа "єПідтримка" будет расширена для подростков. Также, по словам премьера, в ближайшее время программа будет расширятся и дальше.

Что такое "тысяча Зеленского"?

В декабре 2021 года в Украине заработала президентская программа по выплате 1000 грн каждому, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Ее название – "єПідтримка", но потратить деньги как угодно, не получится.

Выплату можно получить только на виртуальную карту "єПідтримка", которую можно оформить в одном из банков-партнеров.

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Потратить бонус можно на:

книги;

посещение спортивного зала;

билеты на внутренние рейсы;

лекарства;

поход в некоторые рестораны и кафе;

билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.

"Сегодня" также писали, что один из банков начал выдавать пластиковые карты "єПідтримка" и рассказывали, как не потерять личные средства, когда тратите "тысячу Зеленского".