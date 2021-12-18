"Тысяча Зеленского" и новые тарифы в платежках украинцев – самое главное о деньгах за неделю

Главное о деньгах за эту неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

"Тысяча Зеленского", новые тарифы и авиарейсы – "Сегодня" собрали самые важные экономические новости и готовы рассказать вам.

Понедельник. Список товаров для "тысячи Зеленского" расширили

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в список товаров, которые можно купить за так называемую ковидную тысячу, добавили лекарства.

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Такое решение было принято, чтобы увеличить количество вакцинированных среди пожилых людей.

По словам Зеленского, Минцифры решит все технические вопросы до 19-го числа, чтобы этой 1000

можно было расплатится в аптеке.

Вторник. У некоторых украинцев хотят отобрать землю

У некоторых украинцев могут отобрать земельный участок, если он мешает строительству дорог или дорожной инфраструктуры.

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Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно с текстом, лишится земли могут те, кто не договорится с властями в течении месяца.

Среда. Европейская авиакомпания открывает новый рейс

Швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines с 4 июля 2022 года запускает регулярный рейс из Цюриха в Одессу.

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Не смотря на дату запуска, продажа билетов в этом направлении уже открыта и даже опубликован предварительный график рейсов, которые будут осуществляться дважды в неделю:

Цюрих 10:00 → Одесса 13:45, понедельник, четверг;

Одесса 14:25 → Цюрих 16:15, понедельник, четверг.

Самые дешевые билеты в оба конца обойдутся в 6700 грн.

Четверг. В платежках появился новый тариф

Жители столицы получили квитанции за коммунальные услуги, в которых появился новый показатель – абонентская плата.

Это сумма, которую поставщик выставляет за поставку тепла, горячей воды, услуг водоканалов и вывоз ТБО.

Этот тариф рассчитывается по специальной формуле и имеют предельный размер:

за услугу по поставке тепловой энергии 30,95 грн;

за услугу по поставке горячей воды 33,74 грн.

Этот показатель зависит от прожиточного минимума и может повышаться.

Пятница. Вторую нить "Северного потока-2" начали заполняют газом

Компания оператор "Северного потока-2" сообщила, что вторую нить газопровода начали заполнять газом, чтобы трубопровод достиг определенного давления внутри.

В компании сообщили, что все пусконаладочные работы по этой нитке были успешно завершены.

В то же время представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унград заявила, что в ФРГ даже не рассматривают возможность запуска проекта в январе 2022 года, поскольку он должен пройти полную сертификацию.