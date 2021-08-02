Турбулентность выросла – биткоин резко упал после роста

На рынке главной криптовалюты царят спекулятивные настроения, поэтому курс может вырасти снова, считают аналитики

Биткоин снова переживает падение / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Курс биткоина вышел на новый виток волатильности. На выходных стоимость главной криптовалюты достигала максимума с весны и поднималась выше 42 тыс. долларов за монету. К понедельнику курс обвалился более чем на 5%, биткоин снова стоит менее 40 тыс. долларов.

Как свидетельствуют данные CoinDesk, утром 2 августа биткоин торгуется по 39,8 тыс. долларов. Суточное падение составляет 5,1%, а рыночная капитализация криптовалюты держится значительно выше 700 млрд долларов.

Курс биткоина 2 августа упал

Что происходит с курсом

Аналитики уже отмечали, что неожиданный рост биткоина на прошлой неделе был исключительно спекулятивным явлением. Фундаментальных причин для роста курса криптовалюты нет, поэтому инвесторам нужно быть максимально осторожными, предупреждали аналитики FxPro.

Впрочем, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук в комментарии "Сегодня" не исключил нового скачка биткоина.

"Со 2 по 8 августа Bitcoin может продолжить удорожание и достичь ценовых уровней 44,6-46,4 тыс. долларов. Тенденция роста спроса не останавливается на протяжении последних 8 дней, что послужит причиной для постепенного увеличения активности мелких и крупных спекулянтов. Новостной фон о том, что "киты" увеличивают позиции на покупку будет основным триггером для роста цен. Но, в то же время, если будут поступать сообщения о выводе средств с криптобирж, так называемой фиксации прибыли, или сообщения о трудностях в возобновлении работы китайских майнеров – энтузиазм покупателей сократится", – считает Ковальчук.

Читайте также: Биткоин – это не деньги. Глава МВФ раскритиковала криптовалюту

Напомним:

После того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх. В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.

Недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но, вероятно, ситуация изменилась.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":