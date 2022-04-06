Трусы с картой Украины и намародеренная олимпийка: "перлы" россиян на сайтах продаж

Распродают россияне буквально все свое добро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

В последнее время россияне активизировались на платформах, где можно выставить объявление о продаже разного хлама, да еще и неплохо заработать на этом. Среди прочего торгуют они и вещами, на которых изображена символика Украины, карта ее территории, кому-то даже пришло в голову продавать спички чуть ли не за сотню гривен или украденные на войне вещи.

"Сегодня" собрал для вас топ нелепых объявлений россиян на Avito.

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Вот житель Москвы выставил объявление о продаже ретрочашки "Крым-Украина". Ее особенность, как считает автор написанного, в том, что по цвету на карте полуостров Крым относится к Украине, а стоимость такого "чуда" — 1700 грн по курсу НБУ, зафиксированному на период военного положения.

Объявления / Фото: скриншот

Кто-то решил продать пачку спичек с изображенными на них цветами украинского флага.

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"Спички в вашу коллекцию", – отметил автор поста.

А стоимость их 250 рублей, что по фиксированному курсу НБУ во время военного положения будет 85 грн.

Объявления / Фото: скриншот

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Редкая монета в 5 копеек, однако что именно в ней редкого, автор не отметил. Однако уверен, что россиянам ее катастрофически не хватает в их коллекции. Сразу возникает вопрос: что это за коллекция такая из украинских спичек и монет?

Заметим, что стоимость такой 2040 грн по фиксированному курсу НБУ во время военного времени.

Объявления / Фото: скриншот

Как отметил автор объявления: "Купюры с хорошими номерами". То, что с хорошими, сомнений нет, потому что это украинское, а вот вопрос необходимости нашей валюты в Московской области и ее стоимости (340 грн) остается открытым.

Объявления / Фото: скриншот

Ничего особенного: просто мужское нижнее белье с картой Украины, которое, возможно, понадобится кому-то в Воронежской области. Этакая "скрытая любовь к Украине" в России с ее "свободой слова". Стоимость ее ориентировочно 119 грн.

Объявления / Фото: скриншот

Но самый большой цинизм проявили российские мародеры, выставившие на продажу украденную в виде трофея под Броварами олимпийку. Объявление опубликовала Украинская ассоциация футбола в Instagram. Хотят россияне получить за нее ориентировочно 1300 грн.

Санкции против России

Из-за вторжения в Украину против России применили жесткие санкции. Это подвигло крупные компании выходить с российского рынка и, соответственно, вызвало дефицит таких "необходимых" вещей, как: игрушка "Акула" из IKEA или товары из McDonald's.

Среди сотен других брендов отказалась спонсировать убийц и Apple. В России с 10 марта больше недоступен ни App Store, ни Apple Pay, соответственно, желанные многими iPhone стали просто кусками металла. В то же время еще в начале марта цены на новые модели в российских магазинах были достаточно высокими.

Раньше мы рассказывали, что Украина собирается взыскать с России репарации за ущерб, нанесенный во время войны. Это будут как денежные, так и натуральные возмещения.