Тревожный звоночек. Что для Украины означает Ленд-лиз от США

Как Украине поможет Ленд-лиз от США / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сенат Соединенных Штатов одобрил военную программу Ленд-лиза для Украины и она может начать работу уже в ближайшее время.

"Сегодня" вместе с экспертами рассказывают, что означает эта программа для Украины.

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С одной стороны, Ленд-лиз должен помочь нам в войне против РФ, но с другой это может быть знаком, что США предполагают длительную войну на истощение противника.

"С учётом того, что необходимо ещё голосование в Палате представителей Конгресса, очевидно, что США настроились на длинную войну, в которой можно хорошо заработать. Украине, конечно, не помешает американское оружие, но к битве за Донбасс оно, скорее всего, не успеет", – считает экономист Даниил Монин.

По словам эксперта, Украина сможет использовать этот канал, если война перейдет в позиционную стадию и получать по нему сможет не только оружие, но еще и топливо, медтовары и даже продовольствие.

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Это очень важный аспект, поскольку Европа сейчас вряд-ли сможет снабжать Украину этими товарами.

"Дело в том, что из-за войны в Украине, которая, кстати, экспортировала продукты питания по всему миру, уже в 2022-2023 годах может возникнуть серьезный продуктовый дефицит", – говорит аналитик Максим Орыщак.

Орыщак считает, что программа помощи Украины, вероятнее всего, ограничится оружием, техникой и военным оборудованием.

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Санкции против РФ

В тоже время на агрессора продолжают давить санкциями и 8 апреля совет ЕС окончательно утвердил новый пакет.

В него сходит угольное эмбарго, замораживание активов "четырех ключевых российских банков", в том числе Сбербанка и Альфа-Банка, а также:

запрет российским кораблям заходить в европейские порты;

запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом внутри ЕС, в том числе транзитом;

запрет на экспорт в РФ в сферах полупроводников, машин, транспортного оборудования;

запрет на импорт из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя;

К сожалению, ограничения вступят в силу только в начале лета 2022 года.

"Сегодня" также писали, какую выгоду от Ленд-лиза получит США и рассказывали, почему Германия не хочет вводить эмбарго на российский газ.