Тривожний дзвіночок. Що для України означає Ленд-ліз від США

Як Україні допоможе Ленд-ліз від США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сенат Сполучених Штатів схвалив воєнну програму Ленд-ліза для України і вона може розпочати роботу вже найближчим часом.

"Сьогодні" разом з експертами розповідають, що означає ця програма для України.

Реклама

З одного боку, Ленд-ліз має допомогти нам у війні проти РФ, але з іншого це може бути знаком, що США припускають тривалу війну на виснаження супротивника.

"З урахуванням того, що потрібне ще голосування в Палаті представників Конгресу, очевидно, що США налаштувалися на довгу війну, на якій можна добре заробити. Україні, звичайно, не завадить американська зброя, але до битви за Донбас вона, найімовірніше, не встигне", – вважає економіст Данило Монін.

За словами експерта, Україна зможе використати цей канал, якщо війна перейде у позиційну стадію й отримуватиме за ним не тільки зброю, але ще й пальне, медтовари та навіть продовольство.

Реклама

Це дуже важливий аспект, оскільки Європа зараз навряд чи зможе постачати Україну цими товарами.

"Справа в тому, що через війну в Україні, яка, до речі, експортувала продукти харчування по всьому світу, вже у 2022-2023 роках може виникнути серйозний продуктовий дефіцит", – каже аналітик Максим Орищак.

Орищак вважає, що програма допомоги України, найімовірніше, обмежиться зброєю, технікою та військовим обладнанням.

Реклама

Санкції проти РФ

Водночас на агресора продовжують тиснути санкціями, і 8 квітня рада ЄС остаточно затвердив новий пакет.

У нього сходить вугільне ембарго, заморожування активів "чотирьох ключових російських банків", зокрема Сбербанку та Альфа-Банку, а також:

заборона російським кораблям заходити до європейських портів;

заборона будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом усередині ЄС, зокрема транзитом;

заборона експорту у сферах напівпровідників, машин, транспортного устаткування;

заборона на імпорт з РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю;

На жаль, обмеження набудуть чинності лише на початку літа 2022 року.

"Сьогодні" також писали, яку вигоду від Ленд-лізу отримає США та розповідали, чому Німеччина не хоче вводити ембарго на газ.