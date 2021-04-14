Третий рекорд за два дня. Биткоин вышел на новый исторический максимум

Повышение курса за год уже превысило 120 процентов, а капитализация взлетела на 200 млн долларов за сутки

Биткоин побил ценовой рекорд, превысив отметку в 64 тысячи долларов за токен. Новый исторический максимум криптовалюты – 64 828 долларов. Накануне биткоин дважды за день обновлял рекорды. Аналитики связывают такой рост с выходом крупнейшей криптовалютной биржи США Coinbase на IPO.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

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Рост курса криптовалюты за год (по сравнению с 14 апреля 2020 года) составил уже 120,47%. Прошлый пик стоимости криптовалюты был зафиксирован месяц назад, когда курс биткоина поднялся выше 60 тысяч долларов.

Капитализация главной криптовалюты составляет 1,2 млрд долларов. Это уже на 200 млн долларов больше, чем было днем ранее.

Напомним, аналитики считают, что биткоин в ближайшее время может подорожать и до 75 тысяч долларов – на фоне листинга Coinbase (COIN) на NYSE.

При этом старший аналитик Hamilton Алекс Шустер уже объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.