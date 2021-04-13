Биткоин вышел на новый исторический рекорд

Главная криптовалюта обновила максимум. За год она подорожала на 108%, и аналитики считают, что это далеко не конец курсового ралли

Биткоин установил новый рекорд стоимости и превысил отметку в 62 тысячи долларов за один токен. Новый исторический максимум криптовалюты – 62 568 долларов. Прошлый пик был зафиксирован месяц назад, когда курс биткоина поднялся выше 60 тысяч долларов.

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Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Рост курса криптовалюты за год (по сравнению с 13 апреля 2020 года) составил уже 108,91%.

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Капитализация главной криптовалюты составляет 1,17 млрд долларов.

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Как считает старший аналитик Bestchange Никита Зуборев, биткоин в ближайшее время может подорожать и до 75 тысяч долларов.

"Позитивные ожидания на фоне листинга Coinbase (COIN) на NYSE могут создать импульс для краткосрочного роста. Если первой криптовалюте удастся закрепиться на новом уровне, тогда до конца месяца ожидаем перехода цены в коридор 70-75 тысяч долларов", – цитирует аналитика РБК.

Напомним, ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер объяснил сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.

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