Требования, о которых вы не знали: нужно ли ФЛП вести учет доходов и расходов

Как предпринимателям вести учет доходов и расходов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Для одних ФЛП обязательно подтверждать документально свои расходы и доходы, для других существуют определенные исключения.

Об этом подробно рассказали в Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.

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Что говорит закон?

Пункт 44.1 статьи 44 Налогового кодекса Украины содержит требования подтверждения налогоплательщиками показателей, указанных в налоговой отчетности.

"Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением обязательств налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством", — говорится в законе.

Налогоплательщикам также запрещается формирование показателей налоговой отчетности, таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами.

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Такова норма Налогового кодекса Украины действует с 2011 года.

Документальное подтверждение не требуется

Согласно пункту 296.1 статьи 296 Налогового кодекса Украины ФЛП – плательщики единого налога первой и второй групп и плательщики единого налога третьей группы, не являющиеся плательщиками НДС, ведут учет в произвольной форме путём помесячного отражения полученных доходов.

Это означает, что такие ФЛП не должны подтверждать документами (в том числе первичными документами) расходы на приобретение товаров/услуг, а должны вести только учет доходов.

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В то же время такие ФЛП должны подтверждать факт включения или не включения определенных доходов в общий состав дохода (статья 292 Налогового кодекса Украины). Документами, подтверждающими доход физического лица-предпринимателя являются документы, подтверждающие поступление средств на текущий счет в банке или поступление наличных средств.

ФЛП и РРО/ПРРО

Физические лица предприниматели, которые не применяют РРО/ПРРО (например ФЛП – плательщики единого налога первой группы) оприходуют наличные деньги путем ведения помесячного учета доходов в соответствии с пунктом 296.1 Налогового кодекса Украины без заполнения кассовых книг. В случае применение РРО, доходы подтверждаются отчетами РРО/ПРРО и выписками о движении денежных средств на счетах, открытых в учреждениях банков. В случае неприменение РРО/ПРРО, согласно постановлению КМУ №1336, подтверждением доходов будут записи в книге КОРО (произведены на 4 основании расчетных квитанций) и выписки о движении средств на счетах, открытых в учреждениях банков.

Новые правила для ФЛП

С 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП), однако коснулось это не всех.

Кого затронули нововведения: предпринимателей первой группы упрощенной системы налогообложения, совершающих сделки, относящиеся к расчетным.

Какие будут наказания, если до 1 января кассовые аппараты не были установлены:

В первый раз ФЛП будет обязан заплатить штраф в размере 100% стоимости проданной продукции.

Второй раз штраф составит 150% стоимости проданной продукции.

ФЛП, работающие в селе и полесках городского типа, освобождаются от обязательного применения РРО.

Напомним, в случае продажи товаров через службы доставки предприниматель не всегда обязан вкладывать фискальный чек в посылку. Есть некоторые исключения.

Раньше мы писали, когда интернет-магазинам придется использовать РРО или ПРРО.