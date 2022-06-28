Топливо снова дешевеет: где выгодно купить автогаз

Сколько стоит автогаз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

С середины июня на украинских АЗС начал дешеветь автогаз. Во вторник, 28 июня, некоторые сети также снизили цену на это топливо.

"Сегодня" со ссылкой на enkorr и данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95" рассказывает, где и какие цены установили заправки.

Реклама

Какая ситуация по АЗС

Средняя цена автогаза по Украине 28 июня упала на 10 коп. и составляет 41,77 грн за литр топлива.

На некоторых АЗС стоимость неизменна, однако некоторые сети ее уменьшили, в том числе следующие:

БРСМ – 40,19 грн/л (дешевле на 0,15 грн);

Укргаздобыча – 40 грн/л (на 3 грн);

Автотранс – 39,98 грн/л (на 1 грн);

Chipo – 39,30 грн/л (на 1,30 грн);

Катрал – 40,97 грн/л (на 1 грн).

На других АЗС ситуация такая же, как и была днем раньше:

Реклама

ОККО – 42 грн/л;

WOG – 41,98 грн/л;

Shell – 41,59 грн/л;

KLO – 41,99 грн/л;

UPG – 39 грн/л;

"Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, сейчас автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей", – говорится в сообщении.

Впервые с 24 февраля стоимость топлива резко упала

Ранее "Сегодня" писали, что оптовые цены на топливо упали ниже розничных. Причина в том, что аграрии и другие промышленные потребители перестали формировать свои запасы.

По данным "Консалтинговой группы А-95", за последнюю неделю бензин потерял 1-2 грн на литре, а диапазон торговли составляет 50-54 грн/л. Мини-НПЗ бензин предлагали по 48-49 грн/л в центральных областях страны и по 52 грн/л – в восточных.

Реклама

Мы рассказывали и о том, что на БРСМ новые правила для водителей, а также о том, что сеть WOG ввела изменения.