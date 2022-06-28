Топливо снова дешевеет: где выгодно купить автогаз

Сколько стоит автогаз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
С середины июня на украинских АЗС начал дешеветь автогаз. Во вторник, 28 июня, некоторые сети также снизили цену на это топливо.
"Сегодня" со ссылкой на enkorr и данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95" рассказывает, где и какие цены установили заправки.
Какая ситуация по АЗС
Средняя цена автогаза по Украине 28 июня упала на 10 коп. и составляет 41,77 грн за литр топлива.
На некоторых АЗС стоимость неизменна, однако некоторые сети ее уменьшили, в том числе следующие:
- БРСМ – 40,19 грн/л (дешевле на 0,15 грн);
- Укргаздобыча – 40 грн/л (на 3 грн);
- Автотранс – 39,98 грн/л (на 1 грн);
- Chipo – 39,30 грн/л (на 1,30 грн);
- Катрал – 40,97 грн/л (на 1 грн).
На других АЗС ситуация такая же, как и была днем раньше:
- ОККО – 42 грн/л;
- WOG – 41,98 грн/л;
- Shell – 41,59 грн/л;
- KLO – 41,99 грн/л;
- UPG – 39 грн/л;
"Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Отметим, сейчас автогаз едва ли не единственный вид горючего, за которым на АЗС нет очередей", – говорится в сообщении.
Впервые с 24 февраля стоимость топлива резко упала
Ранее "Сегодня" писали, что оптовые цены на топливо упали ниже розничных. Причина в том, что аграрии и другие промышленные потребители перестали формировать свои запасы.
По данным "Консалтинговой группы А-95", за последнюю неделю бензин потерял 1-2 грн на литре, а диапазон торговли составляет 50-54 грн/л. Мини-НПЗ бензин предлагали по 48-49 грн/л в центральных областях страны и по 52 грн/л – в восточных.
Мы рассказывали и о том, что на БРСМ новые правила для водителей, а также о том, что сеть WOG ввела изменения.