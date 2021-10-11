Топливный коллапс? Почему украинцы скоро могут остаться без дизтоплива

С 16 октября 2021 года импортеры и отечественные производители не смогут продавать зимнее ДТ / Фото: Коллаж: Сегодня

Нефтегазовая Ассоциация Украины обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой до 15 октября исправить ошибки, допущенные при внесении изменений в техрегламент для светлых нефтепродуктов. Они могут создать острый дефицит чистых бензинов и оставить всех украинцев без ДТ.

Об этом сообщается на сайте НАУ.

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Первой ошибкой называют отсутствие в техрегламенте показателя "предельной температуры фильтруемости" для зимнего и арктического видов ДТ. Таким образом, с 16 октября 2021 года импортеры и отечественные производители не смогут продавать зимнее ДТ, а продажа летнего ДТ с 16 октября будет запрещена в связи с окончанием летнего периода, который длится с 16 апреля по 15 октября. Поскольку проведение соответствия ДТ требованиям техрегламента и оформление паспорта качества топлива становится невозможным.

В таком случае без топлива могут остаться оборона, Госрезерв, государственные и коммунальные службы, промышленные и частные потребители.

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А вторая ошибка уже касается бензинов. В техрегламент ввели новую классификацию без содержания биоэтанола – Е0. Также, нужно было прописать порядок его маркировки, чего не было сделано. Теперь этот вид топлива, как бы существует (есть его описание, требования к физико-химическим показателям и т. д.), но в техрегламенте не указано, как он должен быть маркирован.

Таким образом, продаётся с рисками получения огромных штрафов за формальные несоответствия в документах, возникшие в связи с допущенной в техническом регламенте ошибкой. А прекратить его продажу невозможно, так как это создаст его острый дефицит для всех потребителей.

В этом случае больше всего может пострадать оборона и Госрезерв, так как для долгосрочного хранения необходимо покупать исключительно чистый (безбиоэтанольный) бензин.

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Кабмин устанавливает предельные цены на бензин

В мае этого года на время карантина правительство решило ввести регулирование цен на непремиальные бензин и ДТ. Такое решение было принято, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

Предельная цена включает в себя среднюю стоимость топлива и наценку, размер которой ограничен для дизтоплива суммой не выше 7 грн за литр, а для бензина – не выше 5 грн за литр.

К слову, в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.