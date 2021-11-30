Тарифы взлетели до 40 грн/куб: сколько население будет платить за газ в декабре

Самые низкие цены на газ предлагает "Энерджи Трейд Груп" / Фото: Коллаж: Сегодня
Поставщики газа установили новые месячные тарифы на декабрь – некоторым потребителям придется платить до 40 грн за куб.
Об этом сообщает "ГазПравда".
Самые низкие цены предлагает "Энерджи Трейд Груп" (ETG.UA) – 7,799 грн за куб, а на одну копейку дороже продает Neogas – 7,80 грн за куб.
Низкие цены и у:
- "Эвода Трейд К П "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб);
- "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за куб);
- "Топливэнерго" (7,90 грн за куб);
- "Энергогарантия (7,95 грн за куб).
"Нафтогаз Украины" уже традиционно предложил 7,96 грн за куб. Отметим, что такая цена зафиксирована до апреля 2022 года. Такую же цену на декабрь установили и "Газснабсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт".
А самый высокий годовой тариф предлагает Херсонская областная энергоснабжающая компания – 13,5 грн за куб. Но, если говорить о рекордсменах, то самый высокий месячный тариф предлагает "ТАС Энергия" – 38,35 грн за куб, компания не изменила тариф ноября, но осталась лидером..
Также дорого продают газ:
- "ТЭК" (Торговая электрическая компания, Киев) – 35 грн за куб;
- "Ритейл Сервис" ("СвітлоГаз") — 34,99 грн за куб.
Отметим, что поставщик "последней надежды" "Нафтогаз" еще не обнародовал тарифы, но известно, что фиксированный тариф 7,96 грн/кубометр будет действовать лишь до 30 ноября, а дальше условия изменят.
Что с тарифами для украинцев?
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что тариф на тепло на 80% состоит из стоимости газа и лишь на 20% из технического состояния всех механизмов. Более того, поставщики, понимая, что многие сети находятся не в лучшем состоянии, закладывают деньги на ремонт.
Также Попенко пояснил, что выросла и средняя зарплата украинцев, которая также влияет на стоимость двух услуг: водоснабжение и водоотвод. Эти две составляющие, по мнению эксперта, возрастут уже в начале 2022 года.
Ранее мы сообщали, что в ближайшие три года в Украине пройдет реформа ЖКХ, которая будет стоить стране 300 миллиардов гривен. Речь идет о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий из-за возможного прекращения транзита газа из России.