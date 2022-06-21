Тарифы на газ и тепло: к чему готовиться украинцам в следующем отопительном сезоне

Юрий Витренко рассказал о подготовке к отопительному сезону / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны России против Украины все без исключения эксперты и политики прогнозируют сложный отопительный сезон. Перед страной стоит множество вызовов: как сохранить ГТС от российских обстрелов, что делать в городах, где разрушены ТЭЦ, где взять достаточное количество газа для отопления и по какой цене продавать его населению.

Ответы на эти вопросы "Сегодня" попытались получить от главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

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Хватит ли нам газа

До войны Украина потребляла около 28 миллиардов кубометров газа в год. Из них около 20 миллиардов мы импортировали, остальное добывалось внутри страны как государственными, так и частными компаниями.

В этом году потребление топлива должно сократиться. Во-первых, многие крупные промышленные компании приостановили свою деятельность, во-вторых, часть населения покинула страну и возвращение этих людей остается под вопросом. Для прохождения отопительного сезона Украине понадобится 15-19 млрд кубометров топлива.

Чтобы не провоцировать еще больший дефицит, Украина ввела запрет на экспорт газа и угля. Но все равно газа для спокойного прохождения отопительного сезона может не хватить.

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"Правительство хочет создать запас топлива на уровне 19 млрд кубометров. Это объемы, которые Украине нужны с учетом военных рисков. При этом если мы подойдем к началу сезона с запасами 15 млрд кубометров, то этого газа тоже должно хватить с запасом. Сейчас потребление упало намного больше, чем снизилась добыча в Украине", – заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, по состоянию на 14 июня в хранилищах было около 10,5 млрд кубометров топлива. Но даже для того, чтобы накопить 15 млрд кубометров, "Нафтогазу" придется закупать топливо на европейском рынке. При этом цены там сейчас достаточно высокие: около 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Для закупки газа за рубежом нужны деньги. Если импортировать топливо до уровня 19 млрд кубометров в ПХГ на начало отопительного сезона, то нужно около 8 миллиардов долларов. Среди вариантов решения вопроса рассматривается получение газа из США по ленд-лизу.

В "Нафтогазе" рассматривают возможность как получения сжиженного газа через европейские СПГ-терминалы, так и финансирования для закупки газа на европейском рынке. Как вариант, Украина сможет вернуть этот газ через два года после победы, увеличив собственную добычу.

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Что будет с тарифами

В правительстве обещают сохранить тарифы на коммуналку в этом году на прежнем уровне. Ведь многие люди остались без работы и не могут платить даже по тем тарифам, которые установлены сейчас. По разным оценкам, задолженность за услуги ЖКХ превысила 100 млрд грн.

Однако газ в Европе остается дорогим. Да и на внутреннем рынке его цена достаточно высока. Поэтому если бы газ продавался по рыночным ценам, то его цена для предприятий ТКЭ была бы в 4 раза больше, чем в прошлом сезоне – около 29 грн за кубометр. Но правительство обещает компенсировать разницу в тарифах и сделать так, чтобы топливо для производителей тепла стоило не более 7,42 грн за кубометр. В этом случае тарифы на тепло не должны расти.

"Правительство разработало, а парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому будет введен запрет на повышение тарифов для населения. Правительство будет компенсировать разницу в тарифах", – говорит Юрий Витренко.

Что будет в городах без ТЭЦ

В ходе войны против Украины Россия разрушает наши инфраструктурные объекты. Враг целенаправленно бьет по объектам теплокоммунэнерго (ТКЭ), чтобы в следующем отопительном сезоне оставить без тепла как можно больше украинцев. Полностью или частично разрушены ТЭЦ в Кременчуге, Ахтырке и Чернигове.

Понятно, что быстро восстановить такие крупные объекты, как ТЭЦ, в этих городах не получится. Да и во время войны это может быть чревато последствиями: еще один ракетный залп может снова разрушить коммунальное предприятие. Поэтому обсуждается несколько вариантов – от установки индивидуального газового отопления в этих городах до строительства небольших газовых котельных, которые будут обеспечивать теплом отдельные районы.

"Россия целенаправленно уничтожает инфраструктуру, чтобы создать давление на людей. Я не буду раскрывать подробности, чтобы враг снова не стрелял по новым объектам, но у нас есть понимание, как обеспечить теплом даже те города, где уничтожены ТЭЦ и ТЭС", – резюмировал Юрий Витренко.

Ранее мы писали о том, кто из украинцев рискует оказаться зимой без отопления. О том, как высокая учетная ставка повлияет на цены в стране, читайте здесь.