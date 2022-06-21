Тарифи на газ та тепло: до чого готуватися українцям наступного опалювального сезону

Юрій Вітренко розповів про підготовку до опалювального сезону / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну Росії проти України всі без винятку експерти та політики прогнозують складний опалювальний сезон. Перед країною стоять численні виклики: як зберегти ГТС від російських обстрілів, що робити в містах, де зруйновано ТЕЦ, де взяти достатню кількість газу для опалення та за якою ціною продавати його населенню.

Відповіді на ці питання "Сьогодні" спробували отримати від голови "Нафтогазу України" Юрія Вітренка.

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Чи вистачить нам газу

До війни Україна споживала близько 28 мільярдів кубометрів газу на рік. З них близько 20 мільярдів ми імпортували, решту видобували всередині країни як державні, так і приватні компанії.

Цього року споживання палива має зменшитися. По-перше, багато великих промислових компаній зупинили свою діяльність, по-друге, частина населення залишила країну, і повернення цих людей залишається під знаком питання. Для проходження опалювального сезону Україні знадобиться 15-19 млрд кубометрів палива.

Щоб не провокувати ще більшого дефіциту, Україна запровадила заборону на експорт газу та вугілля. Але все одно газу для спокійного проходження опалювального сезону може не вистачити.

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"Уряд хоче створити запас палива на рівні 19 млрд кубометрів. Це обсяги, які Україні потрібні, враховуючи воєнні ризиків. Одночасно, якщо ми підійдемо до початку сезону з запасами 15 млрд кубометрів, цього газу теж має вистачити з запасом. Зараз споживання впало набагато більше, ніж знизився видобуток в Україні", – заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, станом на 14 червня у сховищах було близько 10,5 млрд кубометрів палива. Але навіть для того, щоб нагромадити 15 млрд кубометрів, "Нафтогазу" доведеться закуповувати паливо на європейському ринку. А ціни там зараз досить високі: близько 1,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Для закупівлі газу там потрібні гроші. Якщо імпортувати паливо до рівня 19 млрд кубометрів у ПСГ на початок опалювального сезону, то потрібно близько 8 мільярдів доларів. Серед варіантів вирішення питання розглядається отримання газу із США за лендлізом.

У "Нафтогазі" розглядають можливість як отримання зрідженого газу через європейські ЗПГ-термінали, так і фінансування для закупівлі газу на європейському ринку. Як варіант, Україна зможе повернути цей газ через два роки після перемоги, збільшивши власний видобуток.

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Що буде з тарифами

В уряді обіцяють зберегти тарифи на комуналку цього року на колишньому рівні. Адже багато людей залишилися без роботи і не можуть платити навіть за встановленими нині тарифами. За різними оцінками, заборгованість за послуги ЖКГ перевищила 100 млрд грн.

Проте газ у Європі залишається дорогим. Та й на внутрішньому ринку його ціна є досить високою. Тому, якби газ продавався за ринковими цінами, його ціна для підприємств ТКЕ була б у 4 рази більша, ніж минулого сезону – близько 29 грн за кубометр. Але уряд обіцяє компенсувати різницю в тарифах і зробити так, щоб паливо для виробників тепла коштувало не більш ніж 7,42 грн за кубометр. У цьому разі тарифи на тепло не мають зростати.

"Уряд розробив, а парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, згідно з яким буде запроваджено заборону на підвищення тарифів для населення. Уряд компенсуватиме різницю в тарифах", – каже Юрій Вітренко.

Що буде в містах без ТЕЦ

У ході війни проти України Росія руйнує наші інфраструктурні об'єкти. Ворог цілеспрямовано б'є по об'єктах теплокомуненерго (ТКЕ), щоб у наступному опалювальному сезоні залишити без тепла якнайбільше українців. Повністю або частково зруйновано ТЕЦ у Кременчуці, Охтирці та Чернігові.

Зрозуміло, що швидко відновити такі великі об'єкти, як ТЕЦ, у цих містах не вдасться. Та й під час війни це може спричинити наслідки: ще один ракетний залп може знову зруйнувати комунальне підприємство. Тому обговорюється кілька варіантів – від встановлення індивідуального газового опалення у цих містах до будівництва невеликих газових котелень, які забезпечуватимуть теплом окремі райони.

"Росія цілеспрямовано знищує інфраструктуру, щоб створити тиск на людей. Я не розкриватиму подробиці, щоб ворог знову не стріляв по нових об'єктах, але в нас є розуміння, як забезпечити теплом навіть ті міста, де знищені ТЕЦ та ТЕС", – резюмував Юрій Вітренко.

Раніше ми писали про те, хто з українців ризикує опинитися взимку без опалення. Про те, як висока облікова ставка вплине на ціни в країні, читайте тут.