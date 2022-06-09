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Миллионы украинцев могут оказаться зимой без отопления – кто в зоне риска

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 18:25
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Рассказываем, что делать, если враг уничтожил ТЭЦ и как подготовить жилье к отопительному сезону
Украинцам стоит готовиться к отопительному сезону уже сейчас
Украинцам стоит готовиться к отопительному сезону уже сейчас / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ходе войны против Украины Россия разрушает наши инфраструктурные объекты. Враг целенаправленно бьет по объектам теплокоммунэнерго (ТКЭ), чтобы в следующем отопительном сезоне оставить без тепла, как можно больше украинцев. Полностью или частично разрушены ТЭЦ в Кременчуге, Ахтырке и Чернигове.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, успеет ли власть наладить отопление в этих городах и как можно подготовить свою квартиру или дом к отопительному сезону.

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Война и ЖКХ

Российские войска продолжают обстрелы украинских городов. Каждый день в сводках можно прочитать, что враг применял артиллерию в крупных городах. А это значит, что кто-то снова останется без крыши над головой.

"С начала войны разрушено и уничтожено более девяти тысяч многоквартирных домов. Это более чем 900 000 квартир. Это значит, что как минимум 2,5 млн человек остались без крова. Количество частично или полностью разрушенных частных домов не известно даже приблизительно", – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Кроме того, страдает и коммунальная инфраструктура, которая обеспечивала подачу тепла, воды и электроэнергии в дома украинцев.

"Частично или полностью были разрушены Черниговская ТЭЦ, Ахтырская ТЭЦ и Кременчугская ТЭЦ. Неизвестно техническое состояние системы теплоснабжения еще в 10-х городов Донецкой, Луганской, Николаевской и других областей. Отсутствует водоснабжение и канализация в десятках городов Украины. На восстановление всего этого, модернизацию, сети необходимы десятки миллиардов долларов. При этом точных цифр вам никто пока не скажет, т.к. нет полного аудита ущерба в отрасли", – говорит Олег Попенко.

Как жить без ТЭЦ

Уже сейчас понятно, что восстановить разрушенные ТЭЦ за четыре месяца до начала отопительного сезона не получится. Поэтому местные власти обсуждают любые варианты решения проблемы тепла вплоть до установки буржуек в квартирах граждан. Хотя, скорее всего, сначала они попробуют быстро возвести небольшие котельные в разных районах города.

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"Восстановить Кременчугскую ТЭЦ за короткий, и даже среднесрочный период невозможно, для этого необходимо как минимум 2-3 года и затрудняет строительство единый производственный цикл с нефтеперерабатывающим заводом. Потому принято решение строить новые котельные", – продолжает Олег Попенко.

Эксперт говорит, что чем больше будет небольших котельных, тем меньше вероятность, что от прилета одной ракеты пострадает теплоснабжение всего города.

"Это могут быть обычные газовые котельные, их может быть от двух до пяти – надо смотреть на районирование города. При этом сами котельные должны быть максимально простые в эксплуатации и подключении. Если власть успеет их установить, тогда есть шанс в Кременчуге хотя бы в ноябре получить тепло в многоквартирные дома", – говорит Олег Попенко.

Спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих

На фоне новостей о разрушенных ТЭЦ в ряде городов началась дискуссия о том, чтобы отказаться от централизованного отопления в этих городах, а людям перейти на индивидуальные газовые котлы. Но тут есть ряд сложностей.

"По закону сменить отопления одной квартирой или частью квартир нельзя. На индивидуальное отопление должен перейти весь многоквартирный дом. При этом такое решение должны принять сами совладельцы многоквартирного дома. Никакой глава военной или местной администрации не может никак на это повлиять. Для принятия решения необходимо согласие совладельцев дома с 50%+1 в м.к.в созданном ОСМД, или 2\3 +1 в м.кв. при его отсутствии", – поясняет, как работает такой механизм Олег Попенко.

После принятия решения нужно письменно обратиться в ОТГ с просьбой рассмотреть отказ от центрального отопления и переход на другие источники отопления. Потом чиновники вместе с энергетиками рассматривают эту заявку и при наличии свободных мощностей (электрических или газовых), принимают решение можно ли удовлетворить эту заявку или же нет.

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"При этом люди должны понимать, что все работы – от обязательного проекта до всех внутренних работ ОСМД делает за свой счет. Местная власть может помочь с закупкой газовых котлов", – говорит Олег Попенко.

Людям нужно понимать, что даже если они сменят центральное отопление на газовое, то с газом в этом году тоже могут начаться проблемы. В некоторых регионах чиновники призывают запасаться дровами.

Также перед этим отопительным сезоном не помешает приобрести домой электрообогреватель или установить кондиционеры, которые умеют отапливать помещение даже в морозы. Главное, чтобы внутридомовые сети выдержали повышенную нагрузку.

Ранее мы писали, о том, хватит ли нам газа в следующем отопительном сезоне. О том, как увеличение учетной ставки повлияет на сбережения каждого из нас, читайте здесь.

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