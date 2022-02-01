Тарифы на электроэнергию: какие платежки получат украинцы в феврале

Сколько будем платить за свет в феврале / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 февраля тарифы на различные коммунальные услуги для украинцев практически не изменятся, несмотря на подорожание всех видов энергоносителей во всем мире.

"Сегодня" разобрались, сколько в этом месяце придется платить за электроэнергию, и готовы рассказать вам.

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Впрочем, Кабинет министров установил тарифы на электроэнергию, которые будут действовать до 30 апреля 2022 года, а значит – в феврале никак не изменятся:

для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-час в месяц, – 1,44 грн/кВт-час;

для домохозяйств, потребляющих свыше 250 кВт-час в месяц, - 1,68/кВт-час.

Ранее мы писали, что эксперты ожидают повышения тарифов за свет после окончания отопительного сезона.

Что будет с тарифами на газ?

Тарифы на голубое топливо остались практически такими же, как и в январе, а один из поставщиков даже снизил цену.

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Компания "ЭРУ Людям" предлагает цену 7,70 грн/куб. м в рамках годового предложения, других поставщики поставили такие ценники:

"Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) – 7,79 грн/куб. м;

Neogas – 7,80 грн. за куб. м;

"Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн/куб. м;

"Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн/куб. м;

Топливэнерго – 7,90 грн. за куб. м;

Энергогарантия – 7,95 грн/куб. м.

У государственного "Нафтогаза" годовое предложение не изменилось и составляет 7,96 грн/куб. м.

"Сегодня" также писали, как получить скидку на оплату коммуналки, и рассказывали, как "Газпром" ухудшает ситуацию с газовым кризисом.