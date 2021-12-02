Тариф на газ для некоторых украинцев станет заоблачным – кому не повезет больше всего

Кому придется платить 30 грн за куб газа / Фото: Коллаж: Сегодня
Для 457 тыс. украинских семей в декабре тарифы на газ могут взлететь до 30 грн за куб. Это угрожает тем, кто пользуется услугами поставщика последней надежды и не сможет перевестись на годовой тариф.
Об этом сообщает пресс-служба компании "Нафтогаз" 1 декабря.
Это означает, что для украинцев, которые не заключили контракт с поставщиком газа больше не будет действовать специальная цена на голубое топливо.
С декабря для клиентов Поставщика последней надежды (ППН) автоматически могут перевести на годовые тарифы "Нафтогаза".
Если этого не произойдет, ППН будет вынужден поставлять газ по цене, которая рассчитана по формуле и может менятся каждый день.
"В таком случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составлять более 30 грн/куб.м", – заявили в "Нафтогазе".
От чего это зависит?
Разрешить "Нафтогазу" забрать под свое крыло клиентов или запретить может только Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Сейчас семей, которые остались без поставщика газа около 457 тыс., сообщили в компании.
Тарифы на газ в декабре
Украинские поставщики природного газа установили новые цены для населения на декабрь. У "Нафтогаза" тариф не изменился и составляет 7,96 грн за куб.
Однако есть и более дешевые поставщики, например "Энерджи Трейд Груп" (ETG.UA) предлагает 7,799 грн и 7,80 грн за куб. предлагает Neogas.
Самый дорогой газ продает предлагает Херсонская областная энергоснабжающая компания – 13,5 грн за куб (годовой тариф), а заоблачный месячный тариф у "ТАС Энергия" – 38,35 грн за куб.
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