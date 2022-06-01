Суммы теперь больше: что изменилось для владельцев авто в Украине

Что изменилось в сфере страхования / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения Национальный банк вводит изменения, относящиеся к разным сферам. Уже с июня действуют новые условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

О том, что именно изменилось, сообщила пресс-служба НБУ.

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Обновились четыре условия

НБУ ввел несколько изменений, и из них кое-что касается финансовой защиты.

Первое изменение – размеры страховых сумм увеличились. В частности, новые выплаты будут следующими:

до 160 000 грн на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (ранее было 130 000 грн);

на одного потерпевшего за ущерб, (ранее было 130 000 грн); до 320 000 грн на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (ранее было 260 000 грн).

"Увеличение страховых сумм по договорам "автогражданки" позволит потребителям получить лучшую финансовую защиту, в то же время стоимость полиса для них существенно не возрастет", – говорится в сообщении.

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Второе изменение – увеличился размер страховой выплаты по "европротоколу". Если раньше для потерпевшего предполагалось 50 000 грн, то сейчас эта сумма будет достигать 80 000 грн. Это означает, что большее количество пострадавших в ДТП смогут получить страховую выплату без вызова Нацполиции.

Третье изменение – диапазон значений корректирующего коэффициента к базовому страховому платежу был расширен.

"Такой коэффициент помогает оценить уровень убыточности деятельности страховщика. Расширение его диапазона позволит страховщикам минимизировать риски и сформировать адекватную тарифную политику для потребителей страховых услуг", – объяснили в НБУ.

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Четвертое изменение – в единую централизованную базу данных теперь будут включать информацию о заключенных электронных договорах "Зеленая карта".

Это означает, что у Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) будет больше данных. А это в свою очередь позволит людям получить информацию по всем видам заключенных договоров страхования, и позволит защититься от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными.

Топ недорогих подержанных авто в Украине

Ранее "Сегодня" писали, что сейчас на рынке много бюджетных подержанных машин в хорошем состоянии, которые можно купить за 5 тыс. долларов и меньше.

Они популярны среди украинцев, и по состоянию на май на OLX наиболее распространенными марками авто, которые можно купить за сумму до 5 тыс. долларов, являются:

Daewoo – 2 300 дол. (67 747 грн);

– 2 300 дол. (67 747 грн); BMW – 4 700 дол. (138 439 грн);

– 4 700 дол. (138 439 грн); Volkswagen – 4 000-5 000 дол. (117 821-147 276 грн);

– 4 000-5 000 дол. (117 821-147 276 грн); Audi – 3 900 дол. (114 875 грн);

– 3 900 дол. (114 875 грн); Opel – 1 915-4 300 дол. (56 406-126 657 грн);

– 1 915-4 300 дол. (56 406-126 657 грн); Mercedes – Benz – 4 200 дол. (123 712 грн);

– – 4 200 дол. (123 712 грн); Chevrolet – 4 200 дол. (123 712 грн);

– 4 200 дол. (123 712 грн); Ford – 3 800 дол. (111 929 грн);

– 3 800 дол. (111 929 грн); Skoda – 4 280 дол. (126 068 грн);

– 4 280 дол. (126 068 грн); Mitsubishi – 4 650 дол. (136 966 грн).

Мы также рассказывали, за что в Украине с 23 мая начали штрафовать, и кому с 24 июля разрешили устанавливать платные номерные знаки.