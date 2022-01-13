Суд наложил арест на 100% акций завода "Большевик" — что происходит

На завод наложили 100% арест / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине расследуют уголовное производство о возможном злоупотреблении должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 (до 2018 года завод "Большевик").

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Реклама

Именно по его ходатайству суд и принял такое решение. Следователи устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам.

Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не отвечает требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки. Арест наложен с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

Досудебное расследование продолжается.

Реклама

Приватизация "Большевика"

Завод "Большевик" пустили с молотка 27 октября 2021 за 1,42 млрд грн. Победителем аукциона стала компания Дженерал коммерс, а стартовой ценой была цифра 1,389 млрд. грн.

То, что в конкурсе участвовали только три неизвестных на строительном рынке компании, вызвало возмущение в обществе.

Ранее "Сегодня" также писали, что нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина заявила о том, что правительство намеренно ускоряло процедуру продажи, чтобы получить хоть какие-то средства для бюджета.

Реклама

Также мы объясняли, почему такая ситуация негативно скажется на инвестиционной привлекательности Украины, и почему каждый иностранный инвестор может воспринять это как доказательство коррупции.