Субсидии на коммуналку. Как украинцам получить помощь от государства

Субсидия назначается до даты окончания отопительного сезона / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве социальной политики напомнили, для того, чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Куда обращаться для назначения субсидии

Для того, чтобы оформить субсидию онлайн, нужно на сайте Минсоцполитики найти нужный функционал и указать всю необходимую информацию.

"С 1 января 2021-го заявления с необходимыми документами принимаются от граждан структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций только в случае направления их на бумаге по почте или в электронной форме", – говорится в сообщении.

Отправить заявления можно через официальный сайт Минсоцполитики, интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг.

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Подать заявления можно и в бумажном виде. Они принимаются уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или должностными лицами центра предоставления административных услуг.

Какие документы подаются и на какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022-й предусмотрено 34 млрд грн на финансирования субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит оформление помощи для рядовых граждан, а для государства – сделает проще проверки субсидиантов.