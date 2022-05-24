Страна разваливается: экономике РФ грозит наибольший упадок со времен развала СССР

России грозит крах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская экономика начинает разваливаться — импорт в РФ сократился почти на 50%. Это значит, что россияне фактически остались без ресурсов, технологий и товаров из-за границы.

Об этом пишет издание Insider.

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"Экономика рушится. Мы прогнозируем обвал ВВП на 30% к концу 2022 года", — говорит главный экономист торговой группы Института международных финансов Робин Брукс.

По словам эксперта, собранные с помощью исследователя IIF Джонатана Пингла данные показывают, что экспорт из 20 стран в Россию в апреле сократился на 50% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Но Кремль продолжает торговать нефтью и газом — главными источниками доходово, поэтому месячынй экспорт из России в другие страны в апреле вырос на 64% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Робин Брукс отметил, что положительное сальдо счета текущих операций страны было "огромным", а это означает, что Россия на экспорт отдавала больше, чем получала по импорту.

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Импорт очень важен для существования России

Российский экономист и социолог Владислав Иноземцев ранее в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24" отметил, что именно импорт критически важен для экономики РФ.

"Верю в полное прекращение в Россию импорта чего-либо. Россия критически зависима от критических импортов", – сказал он.

По словам эксперта, это касается фармацевтического, сельскохозяйственного и продовольственного рынков, а также рынка медицинского оборудования, электронных гаджетов, аппаратов для приема мобильного сигнала, оргтехники, компьютерных систем, комплектующих для транспорта. Все это завозится в Россию больше чем на 95%.

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Дело в том, что Россия вообще не занимается производством вакцины для сельскохозяйственных животных. Их полностью завозят, а все яйца для бройлеров – европейские, как и семена сахарной свеклы.

Ранее мы уже рассказывали, что в России из-за западных санкций начался дефицит комплектующих для автомобилей, поэтому РФ ведет переговоры с китайскими автопроизводителями относительно партнерства. Также "Сегодня" писали, когда россияне наконец-то почувствуют эффект от санкций.