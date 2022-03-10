Стоит запастись бензином? Что происходит с ценами на топливо в Украине

Актуальные цены на бензин 10 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Топливо остается важнейшим стратегическим ресурсом, а особенно во время действия военного положения.

"Сегодня" рассказывают, сколько сейчас стоит топливо и что будет с ценами дальше.

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Стоимость топлива на заправках OKKO и WOG:

А-95+ – 38,99 грн;

А-95 – 36,75 грн;

А-92 – 35,99 грн;

ДТ – 35,99 грн;

газ — 19,64 грн.

Цена на АЗС "Укрнефть":

А-95+ – 35,50 грн;

А-95 – 35,00 грн;

А-92 – 34,00 грн;

ДТ – 34,00 грн;

газ —18,01 грн.

Цена на АЗС KLO:

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А-95+ – 36,59 грн;

А-95 – 36,29 грн;

А-92 – 35,68 грн;

ДТ – 35,59 грн;

газ — 19,48 грн.

Цена на АЗС UPG:

А-95+ – 38,09 грн;

А-95 – 35,70 грн;

А-92 – 34,90 грн;

ДТ – 33,90 грн;

газ — 19,01 грн.

Что будет с ценами?

Не смотря на то, что Украина отказалась от белорусского и российского импорта и имеет проблемы с поставками топлива, крупные сети АЗС соблюдают предельные цены на топливо.

Сейчас трейдеры наращивают поставки нефтепродуктов из других стран, например Польши, Венгрии, Румынии, однако что будет с ценами на бензин эксперты пока не могут спрогнозировать точно.

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Аналитик компании "Нефтерынок" Александр Сиренко прогнозирует постепенное удорожание автогаза из-за трудностей с доставкой.

"Сегодня" также писали, какие автомобили сможет выпускать Россия в полной бизнес-изоляции и рассказывали, какие автоконцерны уже вышли с российского рынка.