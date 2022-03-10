Варто запастися бензином? Що відбувається з цінами на пальне в Україні

Актуальні ціни на бензин 10 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Пальне залишається найважливішим стратегічним ресурсом, особливо під час дії воєнного стану.

"Сьогодні" розповідають скільки зараз коштує пальне і що буде з цінами далі.

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Вартість пального на заправках OKKO та WOG:

А-95+ – 38,99 грн.;

А-95 – 36,75 грн.;

А-92 – 35,99 грн.;

ДП – 35,99 грн;

газ – 19,64 грн.

Ціна на АЗС "Укрнафта":

А-95 + – 35,50 грн;

А-95 – 35,00 грн.;

А-92 – 34,00 грн.;

ДП – 34,00 грн;

газ -18,01 грн.

Ціна на АЗС KLO:

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А-95+ – 36,59 грн.;

А-95 – 36,29 грн.;

А-92 – 35,68 грн.;

ДП – 35,59 грн;

газ – 19,48 грн.

Ціна на АЗС UPG:

А-95+ – 38,09 грн.;

А-95 – 35,70 грн.;

А-92 – 34,90 грн.;

ДП – 33,90 грн;

газ – 19,01 грн.

Що буде з цінами?

Незважаючи на те, що Україна відмовилася від білоруського та російського імпорту і має проблеми з постачанням пального, великі мережі АЗС дотримуються граничних ціни на пальне.

Наразі трейдери нарощують постачання нафтопродуктів з інших країн, наприклад Польщі, Угорщини, Румунії, однак що буде з цінами на бензин експерти поки що не можуть спрогнозувати точно.

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Аналітик компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко прогнозує поступове подорожчання автогазу через труднощі з доставкою.

"Сьогодні" також писали, які автомобілі зможе випускати Росія у повній бізнес-ізоляції та розповідали, які автоконцерни вже вийшли із російського ринку.