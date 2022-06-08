Старые дома в Италии продают за 32 грн: кто их может купить

Дома предлагают 25 итальянских муниципалитетов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Власть итальянских муниципалитетов предлагает иностранцам выгодно инвестировать в недвижимость в рамках программы "Дома по 1 евро". За короткое время эта программа приобрела высокую популярность.

Как сообщает Independent, для этого есть вполне обоснованные причины.

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Главная из них — демографический кризис, когда происходит активный отток молодежи в крупные города Италии, а меньшие населенные пункты в свою очередь приходят в упадок.

Так, итальянцы либо покидают свои пустые дома местным властям, либо сами продают "квадраты", которые достались им в наследство. Ведь, имея второй дом, нужно платить высокие налоги.

Почему дома такие дешевые?

В первую очередь стоит отметить, что сами дома нуждаются в существенной реставрации, их продают в критическом состоянии, поэтому стоимость ремонта влетит в копеечку. Строительные материалы, продукты соответственно вы будете закупать на территории государства, что будет приносить доход местным властям.

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Как рассказывает команда 1eurohouses, занимающаяся размещением новых объявлений, местным властям не нужны новостройки или надстройки, им нужно начать возобновление культурной самобытности путем реконструкции заброшенных зданий с историей.

На самом деле придется заплатить больше

В итоге стоимость недвижимости влетит в большую сумму. Вызвано это следующими причинами:

само жилье находится в критическом состоянии;

ремонт из-за этого будет довольно дорогим, обойтись без него невозможно, за это часто владельцы получают штрафы;

часто дома за 1 евро продают через аукционы. Поэтому с молотка они уходят от 5 тысяч до 20 тысяч евро.

Где в Украине самые высокие цены на аренду квартир

Ранее "Сегодня" писали, что в Ужгородской области цены подскочили на 225%. Это самый большой рост стоимости аренды жилья по сравнению с октябрем 2021 года.

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Дальше по удорожанию идет Черновицкая область, где цены на аренду увеличились на 156%. А вот самое большое падение цен на аренду по Украине произошло в Киеве – стоимость уменьшилась на 11%. Изменения можно увидеть в Одесской (-21%), Херсонской (-8%) и Николаевской (-5%) областях.

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