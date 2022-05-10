США выпустили эксклюзивный доллар для Украины: как выглядит монета

Эксклюзивные монеты, посвященные Украине, появятся в США / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Соединенных Штаха Америки появились серебряные инвестиционные монеты (номиналом 1 доллар) с украинской символикой, по мотивам эскизам американского скульптора Адольфа Александра Вайнмана "Свобода, яка йде".

Об этом сообщается на странице музея денег Национального банка Украины в социальной сети Facebook.

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На реверсах обеих монет изображена женщина, олицетворяющая образ Свободы. Интересно, что изначально этот дизайн воплотили для разменной монеты США номиналом 50 центов, которая была в обиходе между 1916-1947 годами.

Изображения монет

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В дизайне инвестиционных монет 2022 отражены множество украинских национальных символов. Так, на реверсе первой монеты вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг.

На реверсе второй Свобода одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов. Кроме того, из подсолнухов состоит венок женщины, а букет из этих же цветов она держит в руках.

Также на аверсе монет изображен парящий в вохздухе американский орел. Одна монета получила разноцветный дизайн, а другая – классическое изображение.

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"Слава Украине" на эстонских монетах

В Эстонии до конца года появятся специально разработанные монеты номиналом 2 евро с подписью "Слава Украине". Дизайн этих монет создала украинка.

Подготовка к выпуску монеты началась еще в апреле. Специально разработанный дизайн 2 евро должен быть одобрен Европейской комиссией и странами ЕС

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в США выпустили монеты с изображением Зеленского. О том, каким образом поддержку Украине выразила Чехия, читайте в нашем материале.