США випустили ексклюзивний долар для України: яка на вигляд монета

Ексклюзивні монети, присвячені Україні, з'являться у США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Сполучених Штатах Америки з'явилися срібні інвестиційні монети (номіналом 1 долар) з українською символікою, за мотивами ескізів американського скульптора Адольфа Александера Вайнмана "Свобода, яка йде".

Про це повідомляють на сторінці музею грошей Національного банку України в соціальній мережі Facebook.

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На реверсах обох монет зображено жінку, що уособлює образ Свободи. Цікаво, що спочатку цей дизайн втілили для розмінної монети США номіналом 50 центів, яка була в обігу в 1916-1947 роках.

Зображення монет

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У дизайні інвестиційних монет 2022 року відображено багато українських національних символів. Зокрема, на реверсі першої монети жінка у квітковому вінку зображена на тлі розмаюваного вітром синьо-жовтого прапора.

На реверсі другої – жінка-Свобода, в якої одяг у кольорах українського прапора, вона йде полем із соняшниками. У неї також вінок із соняшників, а букет із цих же квітів вона тримає в руках.

На аверсі монет зображений американський орел. Одна монета різнокольорова, а інша в класичному вигляді.

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"Слава Україні" на естонських монетах

В Естонії до кінця року з'являться спеціально розроблені монети номіналом 2 євро з підписом "Слава Україні". Дизайн цих монет створила українка.

Підготовка до випуску монети розпочалася ще у квітні. Спеціально розроблений дизайн 2 євро має бути схвалений Європейською комісією та країнами ЄС.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у США випустили монети з зображенням Зеленського. Про те, як підтримку Україні висловила Чехія, читайте в нашому матеріалі.