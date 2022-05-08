США, Европе или Азии? Кому навредили введенные Западом санкции против России

Как санкции вредят России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война против Украины, а также мощные западные санкции запустили процесс регрессии российской экономики. Падение ВВП РФ за 2022 год может составить 14,8%.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовала группа экономистов Корнел Мальштейн, Кристин МакДэниел, Саймон Шропп и Маринос Цигас.

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Отмечается, что больше всего ВВП России пострадает от вывода прямых иностранных инвестиций союзников (12,53%).

Кроме того, серьезно экономике России, по мнению экономистов, навредит торговое эмбарго.

"Эмбарго союзников на импорт и экспорт приводит к ухудшению условий торговли России, поскольку ее относительные экспортные цены значительно снижаются. Более того, в России наблюдается неэффективное перераспределение ресурсов, поскольку она реорганизует свою экономику в сторону автаркии и избавляется от относительно эффективных и продвинутых торговых партнеров", – говорится в исследовании.

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Что касается стран-союзников — они значительно меньше страдают от собственного торгового эмбарго: средневзвешенные потери ВВП, по подсчетам экспертов, составят всего 0,52%.

Меньше всего санкции коснутся США, больше всего — Германии (-1,16% от ВВП) и ряда восточноевропейских стран (-1,6%).

Страны, которые пока что придерживаются нейтралитета по вопросу санкций против России (Турция, Китай и Индия), практически не ощутят эффекта от введенных Западом санкции против РФ.

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Санкции против России

Апрельский пакет санкций США против России предусматривал ограничения для ряда крупных компаний. В списке оказались Сбербанк, Альфа-Банк, а также физические лица, в том числе дочери Владимира Путина и Сергея Лаврова, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин и члены Совбеза РФ.

Перед этим удар по Альфа-Банку нанесла Великобритания, заморозившая активы банка из РФ. Британцы отдавали себе отчет, что банк был одним из главных частных кредиторов России.

Ранее мы писали, что в украинских банках нашли 200 млрд грн, принадлежащих банкам России и Беларуси, и рассказывали, что из-за экономических ограничений, наложенных на российский Альфа-Банк, его дочерняя компания в Нидерландах обанкротилась.