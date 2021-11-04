Спрятать в гараже не получится: "евробляхеров" предупредили о наказаниях с 10 ноября

Что будет с "евроблехерами" после окончания льготного периода / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже 10 ноября заканчивается льготный период растаможки "евроблях" и к этому времени они должны полностью исчезнуть с украинских дорог. А что будет с нарушителями?

Про это сообщают в "УкрАвтопроме", в четверг, 4 ноября.

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Отмечается, что у водителей было 180 дней и скидка (на ставку не влияла стоимость авто), чтобы получить украинские номера.

Льготное оформление на запорожской таможне уже прошли 1395 автомобилей, а бюджет получил от этого 48 млн грн.

Что произойдет после 10 ноября?

Владельцы "евроблях" после 10 ноября начнут получать штрафы. Таких водителей будут останавливать патрульные, а санкция от таможни составляет 170 тысяч гривен.

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"Скрыть авто в гараже "до лучших времен" или распродать на запчасти – от этого не спасет", – отмечается в сообщении.

По закону нерастаможенное авто нужно вывезти за территорию Украины. Следует заметить, что после окончания льготного периода процедура растаможки будет происходить уже по полной цене.

Для того чтобы это сделать, водители будут иметь только 10 суток с момента пересечения границы.

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Какие "евробляхи" могут конфисковать?

Некоторые авто на европейских номерах могут конфисковать даже после растаможивания в сервисных центрах МВД.

Сделать это правоохранители могут из-за намеренно или случайно поврежденных VIN-кодов, которые покупатели очень часто не замечают при заключении сделки.

Адвокаты отмечают, что такой автомобиль очень сложно легализовать и на его владельца даже могут возбудить уголовное дело.

"Сегодня" ранее писали, что украинцы начали активно проводить растаможку автомобилей по полной цене.

А также сообщали, что некоторые возвращают свои машины обратно в Европу.