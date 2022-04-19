Спрос на Крым резко упал: почему россияне больше не хотят ехать на полуостров

Люди боятся ехать в Крым из-за туристической опасности / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Продажа туров на полуострове Крым фактически остановилась. Спрос на них снизился на 30-45%.

Об этом пишет "Коммерсант".

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Как следствие, Крым впервые не вошел в топ-5 самых востребованных внутренних курортов на майские праздники. Среди причин участники рынка называют запрет с 24 февраля из-за войны в Украине авиасообщения с оккупированным Симферополем и опасения туристов из-за "террористической опасности".

Резкое падение спроса в Крым фиксируют и системы бронирования. По подсчетам Tvil.ru, направление в марте-апреле формирует 18% против обычных 70-75%.

По словам директора по развитию сервиса Оксаны Шустиковой, это связано с транспортными проблемами: места на комфортные поезда в этом направлении забронированы командировками, большинство туристов не знают, как добраться до полуострова.

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"Власти Крыма рассчитывают в этом году принять около 10 млн человек, но реально речь скорее пойдет о 6-6,5 млн", — отмечает один из собеседников издания.

В Крыму принудительно забирают жилье

В Крыму оккупационные власти одобрили поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, совершивших "недружественные" действия в отношении России.

Депутаты поддержали законодательную инициативу единогласно.

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По словам вице-спикера Госсовета Аллы Пономаренко, этот проект позволит забрать право собственности на имущество в Крыму, принадлежащее "иностранным государствам и иностранным лицам, связанными с иностранными государствами, совершающими в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия".

Напомним, у наших граждан, бегущих от войны на территорию временно оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские паспорта и предоставляют "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы.

Напомним, что в Крыму началась массовая продажа недвижимости, принадлежащей коллаборантам и российским колонизаторам.