Список товаров расширили: на что еще можно будет потратить "тысячу Зеленского"

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского" / Фото: Коллаж: Сегодня

Граждане, получившие обе прививки от коронавируса, смогут купить лекарства за так называемую тысячу Зеленского.

Об этом официальное представительство президента сообщило 13 декабря.

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По мнению президента Владимира Зеленского, такой шаг увеличит количество вакцинированных среди пожилых людей.

"В то же время, прислушавшись к пожеланиям наших граждан преклонного возраста, для которых является важной поддержка здоровья, в том числе в условиях пандемии, было принято решение добавить в перечень доступных товаров еще и лекарства", – заявил президент.

Сообщается, что на данный момент Министерство цифровой трансформации занимается доработкой технических возможностей для покупки лекарств на эти деньги.

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Что такое "тысяча Зеленского"?

8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выделение всем вакцинированным от коронавируса украинцам 1000 грн, которую они могут потратить на четко ограниченный перечень услуг и товаров.

С одной стороны, это должно поощрить вакцинированных граждан, а с другой – помочь особо пострадавшим от ограничений сферам бизнеса.

Так, "тысячу Зеленского" можно потратить на такие товары и услуги:

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книги;

посещение спортивного зала;

билеты на внутренние рейсы;

лекарства;

поход в некоторые рестораны и кафе;

билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.

Однако выплаты денег будут производиться только на виртуальные карты, которые необходимо создать в мобильном приложении банков-партнеров. Как это сделать, "Сегодня" писали в материале.