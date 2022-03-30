Списал миллионные комиссии: банк "Тинькофф" наказал россиян за схему с обменом валют

Россияне потеряли деньги после лазейки с обменом валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиенты российского банка "Тинькофф" столкнулись с блокировкой счетов и миллионными списаниями.

Как передает Forbes, больше всего потеряли россияне, которые с пользой для себя обменяли валюту 27 февраля.

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Предприимчивые пользователи конвертировали рубли в фунты, а фунты в доллары. Таким образом, один доллар оценивался в 88 рублей. К тому моменту прямая покупка доллара стоила 150 рублей.

Вскоре в "Тинькофф" поняли схему и наказали тех, кто воспользовался "уязвимостью в работе алгоритма" и "неправомерно обогатился". Через несколько дней счета клиентов заблокировали с требованием погасить задолженность и дали на это 25 дней.

Уже в конце марта со счетов стали списывать деньги. В некоторых случаях говорится о суммах от 1 до 29 миллионов рублей (350 тысяч – 10 миллионов гривен), часть людей зашла в минусовый баланс. Банк также пригрозил судебными исками несогласным.

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Экономика РФ рушится

США и страны Евросоюза продолжают облагать Россию санкциями за военное вторжение в Украину. В частности, недавно в Великобритании заморозили активы Альфа-Банка и Газпромбанка, крупнейшего кредитора и банка, получающего деньги за транспортируемый газ в Европу.

Европейский банк реконструкции и развития решил закрыть свои представительства в Москве и Минске. Организация отметила, что предоставит поддержку Украине и странам, принимающим беженцев.

Чтобы избежать дефолта, Путин заявил, что будет принимать от европейцев оплату за энергоресурсы только в рублях. Эксперты убеждены, что подобный шантаж поможет РФ удержать экономику на плаву, но в ЕС не готовы согласиться с условиями агрессора.

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Раньше мы рассказывали об основных изменениях в банковской системе Украины и откуда НБУ надеется получить деньги на восстановление страны. В то же время в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий украинцам получить еще один вариант возмещения за утраченное во время войны жилье.