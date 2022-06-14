Создают искусственный дефицит? Украинских фермеров вынудили выбросить тонны продуктов (видео)

В Запорожской области фермеры не могут продать излишки продукции / Фото: Коллаж: Сегодня

На блокпостах в Васильевке Запорожской области российские оккупанты блокируют грузовики, поэтому украинским фермерам пришлось выбросить тонны собственноручно выращенных овощей.

Очевидцы обнародовали соответствующий видеоролик в местных Telegram-каналах.

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Известно, что предприниматели из Мелитополя везли в Запорожье помидоры и огурцы, чтобы продать. На линии разграничения захватчики из РФ задержали фуры и не разрешили ни вывозить, ни ввозить назад товар.

Продукты массово выбрасывают

Фермерам пришлось выбросить тонны продукции, которая уже начала подгнивать из-за часовых простоев на жаре. Товара во временно оккупированном городе слишком много – больше, чем могут употребить местные: там продают помидоры по 20 грн за килограмм, а огурцы – по 5 грн за килограмм.

Кроме упомянутых овощей, тысячам людей не досталась ни молодая капуста с морковью, ни картофель с луком, ни зелень. Все потому, что боевики РФ не дают никому пропусков. У блокпостов образовались горы мусора, поскольку его никуда не вывозят.

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Тонны овощей приходится выбрасывать аграриям из-за оккупантов на Запорожье

В Украине перераспределился рынок

Несмотря на временную оккупацию некоторых городов и областей, украинцам должно хватить продуктов не только для употребления, но и для консервации. В частности, огурцов, помидоров и кабачков.

По словам первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины Михаила Непрана, цены на ранние овощи начали постепенно снижаться.

Эксперт отметил, что сейчас рынок овощей в Украине перераспределяется, и новым лидером по их выращиванию стал Измаильский район Одесской области. Там засадили помидорами более 300 гектаров земли.

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"Наши производители крупные мгновенно отреагировали и посадили больше овощей в этом сезоне", – сказал Непран.

Он добавил, что самый популярный для консервации сорт огурцов "Родничок" уродился очень хорошо, похожая ситуация и с помидорами.

"Сегодня" раньше писали, как оккупанты создают искусственный дефицит на захваченной территории и рассказывали, нехватку каких товаров спрогнозировал совладелец Rozetka.