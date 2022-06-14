Створюють штучний дефіцит? Українських фермерів змусили викинути тонни продуктів (відео)

У Запорізькій області фермери не можуть продати надлишки продукції / Фото: Колаж: Сьогодні

На блокпостах у Василівці Запорізької області російські окупанти блокують вантажівки, тож українським фермерам довелося викинути тонни власноруч вирощених овочів.

Очевидці оприлюднили відповідний відеоролик у місцевих Telegram-каналах.

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Відомо, що підприємці з Мелітополя везли до Запоріжжя помідори та огірки, щоб продати. На лінії розмежування загарбники з РФ затримали фури та не дозволили ні вивозити, ні ввозити назад товар.

Продукти масово викидають

Фермерам довелося викинути тонни продукції, яка вже почала підгнивати через годинні простої на спеці. Товару в тимчасово окупованому місті також надто багато – більше, ніж можуть спожити місцеві: там продають помідори по 20 грн за кілограм, а огірки – по 5 грн за кілограм.

Окрім згаданих овочів, тисячам людей не дісталася ні молода капуста з морквою, ні картопля з цибулею, ні зелень. Усе через те, що бойовики не дають нікому перепусток. Біля блокпостів утворилися гори сміття, оскільки його нікуди не вивозять.

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Тонни овочів доводиться викидати аграріям через окупантів на Запоріжжі

В Україні перерозподілився ринок

Попри тимчасову окупацію деяких міст і областей, українцям має вистачити продуктів не лише для споживання, а й для консервації. Зокрема огірків, помідорів та кабачків.

За словами першого віцепрезидента Торговельно-промислової палати України Михайла Непрана, ціни на ранні овочі почали поступово знижуватися.

Експерт зазначив, що наразі ринок овочів в Україні перерозподіляється і новим лідером із їх вирощування став Ізмаїльський район Одеської області. Там засадили помідорами понад 300 гектарів землі.

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"Наші виробники великі миттєво відреагували і посадили більше овочів у цього сезону", – сказав Непран.

Він додав, що найпопулярніший для консервації сорт огірків "Роднічок" вродився дуже добре, схожа ситуація й з помідорами.

"Сьогодні" раніше писали, як окупанти створюють штучний дефіцит на захопленій території, і розповідали, нестачу яких товарів спрогнозував співвласник Rozetka.