Сохранить рабочее место во время войны: что будет с бойцами терробороны

Трудовые права участников ТрО / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Военнослужащие в Украине имеют отдельные права и социальные гарантии, закрепленные в украинском законодательстве. На всех участников территориальной обороны распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Сегодня" расскажут, какие трудовые права имеют участники ТрО в соответствии с этим законом.

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Основные права и трудовые гарантии военнослужащих

Прохождение военной службы в Украине засчитывается в страховой стаж служащих, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

На несение военной службы не распространяется действие Кодекса о работе Украины. Однако, если человека освободили от другой работы для поступления на военную службу, то за ней сохраняется прежнее место работы, должность и средний заработок, а также отпускные.

Если до службы боец был безработным, то на период военной службы выплата пособия по безработице прекращается.

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Кроме того, согласно закону, участники терробороны при несении службы имеют право на:

защиту от незаконного освобождения или перемещения по службе;

оплату труда, в том числе денежное обеспечение и его индексацию;

вещное довольствие или денежную компенсацию за неполученное вещное имущество, продовольственное обеспечение, подъемные пособия, суточные;

охрану труда (в том числе здравоохранение и медицинскую помощь, безвозмездную для участников боевых действий психологическую, медико-психологическую реабилитацию, денежную помощь на оздоровление, единовременную денежную помощь в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности);

безвозмездную переподготовку и досрочное увольнение в определенных случаях, на материальную помощь при увольнении, на единовременную денежную помощь при увольнении в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы в определенных случаях;

служебное время нормальной продолжительности;

право на отпуска с оплатой стоимости проезда к месту отпуска и обратно в установленном порядке;

дальнейшее льготное пенсионное обеспечение.

Кроме того, на военнослужащих, в частности участников терробороны, распространяются следующие права:

преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения на предприятии;

право на ежегодный отпуск полной продолжительности до истечения 6 месяцев в первый год работы на предприятии;

возможность использовать очередной ежегодный отпуск в удобное время – для лиц с инвалидностью, жен (супругов) военнослужащих, ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты";

14 календарных дней в год дополнительного отпуска, с сохранением заработной платы – для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, статус которых определен Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также денежная компенсация за неиспользованные дни такого отпуска;

дополнительные гарантии по трудоустройству лиц до 35 лет, которые устраиваются на работу впервые.

Кроме того, для сохранения места работы и должности человек должен выйти на работу на следующий день после того, как его возьмут на военный учет после увольнения с военной службы.

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Что делать, если трудовые права нарушаются?

Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны имеют право на безвозмездную правовую помощь. Человек может обратиться за помощью, и ему составят необходимые документы и заявления, а также обеспечат представительство интересов в суде.

Какую зарплату получают резервисты во время войны

"Сегодня" уже писали, что за призванными резервистами, в соответствии с Законом Украины, сохраняется рабочее место. К тому же военнослужащим выплачивается среднемесячная заработная плата.

Поскольку резервисты после призыва на военную службу приобретают статус военнослужащих, то они могут в полном объеме пользоваться всеми льготами и гарантиями, предусмотренными для них.

Также мы рассказывали, как помочь финансово ВСУ, и какую материальную помощь получают семьи военных во время войны.