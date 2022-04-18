Сохранить деньги во время войны: как получить пенсию, если вы переехали

Пенсионеры на новом месте продолжают получать выплаты / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время действия военного положения многие украинцы временно сменяют место жительства. Но пенсионеры могут продолжать получать пенсионные выплаты на новом месте.

"Сегодня" расскажет, что нужно делать, чтобы получить пенсию, несмотря на изменение места пребывания.

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Некоторым из пенсионеров не нужно делать ничего

Следовательно, в Министерстве социальной политики объясняют, что есть несколько вариантов получения выплат.

1. Тем, кто получал пенсию на банковский счет, для ее сохранения делать ничего не нужно. Средства как приходили, так и дальше будут приходить, даже если место жительства новое.

2. Тем, кто получал деньги в почтовом отделении, нужно обратиться в "Укрпочту" по телефону 0 800 300 545. Этим людям нужно сообщить новое местонахождение, чтобы получить пенсии.

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3. Чтобы получить средства денежным переводом через Ощадбанк, следует также сообщить о новом месте пребывания в органы Пенсионного фонда.

4. А вот чтобы деньги пришли на счет, открытый для получения помощи как внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), нужно написать заявление и передать его в отделение уполномоченного банка или органа Пенсионного фонда по новому месту нахождения.

Доплата 2 тыс. грн к пенсии

Пенсионеры-переселенцы, которым пришлось покинуть свой дом из-за российской агрессии, могут получить доплату к пенсии размере 2000 грн.

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Для этого им нужно стать на учет как внутренне перемещенным лицам. Сделать это можно, обратившись лично в органы социальной защиты населения, уполномоченному лицу общины, ЦНАП, вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія".

После этого вы получите справку о том, что являетесь ВПЛ, с ней нужно подать заявление на получение госпомощи по такой же схеме и получить выплату на банковский счет, указанный в заявлении.

"Сегодня" также писали, кто и почему в Украине получает пенсию неофициально, а также кому из украинских пенсионеров стоит ждать прибавку к своей пенсии.