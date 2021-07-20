Снизятся ли еще цены на арбузы и когда будут самые дешевые ягоды – эксперты дали прогноз

Какими будут цены на арбузы, фрукты и овощи. Коллаж Сегодня

Инфляция по итогам июня замедлилась всего до 0,2%. Цены на ягоды, фрукты и овощи нового урожая снижаются. Сайт "Сегодня" расспросил экспертов, когда будут самые низкие цены на сезонную продукцию. В частности, на арбузы. И какие прогнозы на овощи нового урожая.

Овощи и фрукты дешевеют, но другие продукты продолжают дорожать

Летом цены обычно перестают расти. Так, по данным Укрстата, в июне 2019 года индекс инфляции составил всего 99,5%, то есть товары потребительской корзины подешевели в среднем на 0,5%. В июне 2020-го инфляция составила всего 100,2%. В этом году также насчитали 0,2% инфляции. Причем продукты питания в июне в среднем даже подешевели на 0,2%.

Больше всего в июне подешевели яйца – на 16%. Если в мае десяток яиц можно было купить в среднем за 26,24 грн, то в июне – за 22,09 грн.

Фрукты упали в цене на 2,8%, а овощи – на 1,3%, молоко – на 1%. При этом продолжал дорожать хлеб +0,2%) и макаронные изделия (+0,7%). Рыбные продукты стали дороже на 1,1%. А лидером подорожания вновь оказалось постное масло – плюс 3,4% за месяц. Если в мае литр подсолнечного масла продавался в среднем по 62,57 грн, то в июне – уже по 64,95 грн.

Постное масло возглавляет и список продуктов, которые быстрее всего дорожали весь год. С минувшего июля масло стало дороже на 80,3%! На втором месте по росту цен – сахар: плюс 70,1% за год. А на третьем месте хлеб, который за 12 месяцев прибавил в цене 16,1%.

Также в июне дорожали овощи борщевого набора старого урожая. Но в июле они уже практически исчезнут из продажи, их заменят овощи нового урожая, которые уже сейчас заметно дешевеют, по ценам на первые партии.

Первые ягоды и фрукты – когда запасаться на зиму?

Черешня в этом году в начале сезона продавалась вдвое дороже, чем в 2020-м. Оптовые цены в начале июня составляли в среднем 107,5 грн, а год назад – только 65 грн. Однако буквально через неделю ягода начала стремительно дешеветь и сравнялась по цене с прошлым годом. Нижний пик оптовых цен наблюдался 6 июля – 20 грн. Хотя в рознице ягода продавалась минимум со 100%-ной наценкой. Такое падение цен сильно не понравилось поставщикам с Западной Украины, которые грозились лучше уничтожить урожай, чем отдавать за бесценок. Однако пока на рынках черешни немало. И "на родине" ее даже готовы отдавать даром.

"Если на прилавках супермаркетов мы видим черешню, то это Турция, – уверяет глава фермерского хозяйства "Заря Каховщины" Леонид Кириченко, член Ассоциации фермеров и частных землепользователей. – Черешни на юге Украины пропали. В том числе знаменитая мелитопольская черешня. Обычно они дозревают в конце мая – начале июня. Но в этом году в это время шли сильные дожди, и они погнили. А на Западной Украине черешни поспевают позже, поэтому там урожай сохранился".

Леонид Кириченко, глава фермерского хозяйства "Заря Каховщины", Ассоциация фермеров и частных землепользователей / Фото: Каховская заря

Урожай вишен в этом году созрел чуть позже, чем в прошлом, но цены были сопоставимы – чуть выше 30 грн в оптовой закупке, от 50-ти в рознице. Однако с середины июля цены резко снизились, и сейчас на рынках вишню можно купить по 30-40 грн за кило. А вот в опте цены на днях уже пошли вверх. Так, по данным Shuvar.info, если 14 июля средние закупочные цены на вишню составляли 14,5 грн (розница – около 30 грн), то на 19 июля оптовые цены подскочили уже до 41,7 грн. Это может говорить о том, что сезон вишни подходит к концу и, если кто не успел, сейчас самое время делать запасы на зиму.

"Я имею все основания утверждать, что сей час сезон ягоды у нас находится на пике. Поэтому, если вы хотите приобрести для потребления ягоду хорошего качества, то планировать закупки будет уместно именно в данный период. Сейчас на рынке максимально широкое предложение ягод как для свежего потребления, так и для переработки – в компоты, джемы и различные консервации", – рассказывает Андрей Мельничук, заместитель директора оптового ринка "Шувар".

Настоящий сезон арбузов еще не начался

Арбузы, конечно, уже продаются, но, как утверждают эксперты, это либо турецкая ягода, либо украинская, но выращенная под пленкой.

Пока в продаже только импортные или тепличные арбузы / Фото: Facebook

"Те арбузы, которые выращиваются обычным способом, у нас на Херсонщине еще не дозрели. В нашем хозяйства нам пришлось перекультивировать баштан, потому что два раза арбузы заливало водой, и всходы пропали. И так у многих. Потом тоже шли дожди, и арбузы приостановились в росте. Поэтому первые полевые арбузы будут, думаю, только где-то с 10 августа", – говорит Леонид Кириченко.

А вот на Полтавщине, по его словам, урожай арбузов в этом году неплохой. Поэтому в целом дефицита не будет. Хотя цены, очевидно, будут выше, чем год назад, прогнозирует Леонид Кириченко.

Поздний сезон арбузов подтверждают и на рынке "Шувар".

"Нынешний сезон бахчевых сместился, по сравнению с прошлым годом, почти на месяц. На рынке "Шувар" херсонский арбуз можно приобрести с середине июля. Сейчас с каждым днем объемы продолжают расти. То есть, сезон бахчевых начинает уверенно набирать обороты. Текущая оптовая цена на арбуз на рынке "Шувар" составляет 10-13 грн за кг. В прошлом году в этот период средняя оптовая цена была 7,5 грн. Это объясняется тем, что сезон задерживается, соответственно, объемы продукции на рынке сейчас меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цена – выше. С наступлением пика сезона, конечно, снижение цены предсказуемо", – говорит Андрей Мельничук.

Также задерживается сезон косточковых: персиков, абрикосов, слив и т. д.

"Мы знаем о беспокойстве садоводов по поводу возможной потери урожая из-за непогоды. Но сейчас я не могу утверждать, что ситуация критическая. Сезон косточковых стабильно развивается, и сейчас к нас хорошие объемы продаж", – утверждает Андрей Мельничук.

Первые украинские яблоки (не считая скороспелок вроде "Белого налива") могут появиться в продаже только в конце августа – сорта "Голд", "Айдаред" и другие.

Прогноз по овощам пока средний, но может испортиться

А вот с овощами борщевого набора нового урожая ситуация тоже не очень хорошая. Как рассказал Леонид Кириченко, в южных областях из-за дождей урожай картошки будет, очевидно, меньше, чем в прошлом. Позднюю свеклу только высеяли, и посадки пришлись как раз на сезон засухи. Оросительные системы не справляются с поливом всех площадей. Урожай белокачанной капусты тоже пока под вопросом. На ранних стадиях она пострадала от дождей и приостановилась в росте. А в ноябре, когда она будет дозревать, уже могут быть заморозки.

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