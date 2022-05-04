Сладкое предложение или ловушка? Вся правда о кредитных каникулах в Украине

Чем опасны кредитные каникулы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В связи с войной в Украине многие банки ввели кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам. И хотя это не освобождает заемщика от уплаты кредита, штрафов за просрочку погашения все же можно избежать.

О плюсах и минусах кредитных каникул "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

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"Формально плюс в том, что кредитные организации не штрафуют людей и компании за несвоевременность платежей. Минус в том, что это не автоматическое условие. Каждому заемщику обязательно нужно обратиться в банк и уточнить, применили ли к нему это условие", – говорит Максим Орыщак.

Также минус в том, что долг по процентам, начисляемый за каждый месяц, никто не списывает. То есть даже если предприятие закрыто и дохода нет, или если вы потеряли работу из-за войны, и дохода нет, это риск, который каждый человек брал на себя, принимая кредитные обязательства.

Банки не готовы "входить в положение" и отменять договоренности, ведь их работа основана на том, что одни люди берут кредиты, а другие размещают деньги на депозитах.

"По сути, банк выступает посредником, и обещает одним своевременно платить процент доходности по депозиту, а со второго (заемщика) ждать возврат денег по кредиту. И вот сейчас, когда банкам нужно выполнять обязательства по депозитам они не наживаются на пенях и штрафах. Банки всего лишь ждут выполнение обязательств по долгу, чтоб продолжать платить проценты доходности по депозитам", – говорит аналитик.

Подводные камни кредитных каникул

Эксперт обращает внимание на то, что пропущенные платежи будут перенесены на конец графика, что увеличит общий срок кредита. И иногда бывает, что на пропущенные платежи банк может начислить более высокие проценты. Аналитик рекомендует обязательно обсуждать условия предоставления кредитных каникул в каждом конкретном банке.

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Понимая ситуацию в Украине многие банки приняли решение ввести кредитные каникулы, поэтому получить их не сложно. И хотя во время кредитных каникул финучреждения продолжают начислять проценты, штрафы за просрочку выплат они не берут.

Также мы писали о том, что уже с 1 июня ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж за использование кредитных средств для клиентов. "Сегодня" также рассказывали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев, а также писали, какие налоговые послабления действуют для украинцев во время режима военного положения.