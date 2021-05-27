SkyUp порадовал новым маршрутом в Грецию, а МАУ – скидками ко Дню Киева

Уже через три недели из Одессы можно будет попасть в Ираклион на Крите

Авиалайнер SkyUp / Фото: Юра Танчин, avianews

Украинский лоукостер SkyUp Airlines, который отказался от 33 маршрутов, начал продажу билетов на новое направление в Грецию. Уже с 19 июня авиакомпания планирует летать из Одессы в Ираклион на острове Крит.

Об этом сообщает издание Lowcost.ua.

Стоимость билетов – от 41 евро (1337 гривен) в одну сторону и от 84 евро (2745 гривен) за перелет туда-обратно. Рейсы будут выполнять каждую субботу с вылетом из Одессы в 15:05 и прилетом в Грецию в 17:20 по местному времени. Вылет из Ираклиона запланирован на 18:10, а прилет в Одессу – на 20:25.

Сейчас в системе бронирования SkyUp доступны билеты на 10 направлений из городов Украины в Греции:

Одесса – Ираклион – Одесса

Киев – Ираклион – Киев

Киев – Родос – Киев

Киев – Корфу – Киев

Киев – Закинтос – Киев

Львов – Родос – Львов

Львов – Ираклион – Львов

Харьков – Родос – Харьков

Харьков – Ираклион – Харьков

Запорожье – Ираклион – Запорожье

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Крупнейший отечественный перевозчик – Международные авиалинии Украины – объявил о 20% скидки на билеты ко Дню Киева.

Забронировать акционные билеты можно на сайте компании с сегодняшнего дня и до 5 июня. При этом вылет должен быть осуществлен до 20 июня, а возвращение – до 30 июня. Минимальная стоимость билета – 631 грн.

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Кроме того, МАУ представила расписание рейсов в Албанию в период с 4 июня до 1 октября. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам по следующему расписанию: рейс PS7707 Киев (KBP) – Тирана (TIA): вылет 13:10 – прилет 14:25; рейс PS7708 Тирана (TIA) – Киев (KBP): вылет 15:25 – прилет 18:45.

Еще один украинский лоукостер – Bees Airline – разыгрывает два билета в Грузию. Выбрать можно перелет в Тбилиси или Батуми и обратно.

Как объясняется на странице перевозчика в Facebook, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

подписаться на страницу авиакомпания https://www.facebook.com/bees.aero;

оставить комментарий под конкурсным постом на странице Свои. Украина + Грузия / ჩვენები: უკრაინა & საქართველო и указать имя друга, с которым хочется отправиться в путешествие, с активной ссылкой через @ (например, Мария Коваленко);

лайкнуть и сделать репост конкурса на свою страницу с хэштегом #хочудогрузії.

Результаты розыгрыша будут известны 7 июня.

Напомним, в мае и июне SkyUp выполнит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.