SkyUp отменил новый рейс из Одессы в Грецию. Что стало причиной

SkyUp отменил все рейсы из Одессы в Салоники / Фото: "Сегодня"
Лоукостер SkyUp отменил все рейсы сообщением Одесса – Салоники, которые авиакомпания запустила с 6 июля и еженедельно планировала совершать. Пассажирам приходится менять планы на отпуск.
Об этом сообщает Аvianews.
Что произошло?
Сразу несколько пассажиров пожаловались на отмену рейсов. Украинцы купили билеты в Грецию и даже уже заказали жилье, где проведут свой отпуск, но неожиданно авиакомпания отменила полеты.
"4 июля купили билеты на 13 июля, уже забронировали жильё, и сегодня приходит на почту уведомление, что оба рейса туда-обратно отменены. Деньги возвращены на аккаунт, а чтобы вывести их на карту надо подать заявку, которая будет рассматриваться в течении 3-х месяцев", – рассказал пассажир Дмитрий Ковтун.
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"Купил билеты 2 дня назад. Планировали лететь 21 июля и вернутся 27 июля. Авиакомпания предлагает купить другие билеты или вернуть деньги обратно на карту в течении 3-х месяцев. Я выбрал вернуть деньги. Поеду в Грецию на машине", - сообщил другой пассажир, который попросил не называть его имя.
Напомним, что начало полетов по маршруту Одесса – Салоники авиакомпания анонсировала еще 30 июня. А 6 июля SkyUp уже совершила первый рейс. Планировались полеты еженедельно по вторникам.
Что говорят в SkyUp?
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что 6 июля был выполнен первый рейс из Одессы в Салоники. 13 июля лоукостер совершит обратный рейс из Салоник в Одессу. Остальные же полеты отменили по причине недостаточной загрузки.
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Пассажирам, которые пострадали из-за отмены рейсов, предложили два варианта:
- Возврат денег за билеты. Но, сумма возвращается на баланс пассажира. Позже он может вывести их на свою банковскую карту или использовать для покупки новых билетов.
- Переоформление билетов. Только вылет не из Одессы, а из Киева рейсом Киев – Салоники – Киев. Билеты предлагают с теми же датами, таким образом путешественник не нарушит свои планы.
Напомним, что хотя рейсы в Салоники отменили, из Одессы можно полететь на греческий остров Крит. Рейсы Одесса – Ираклион – Одесса выполняются каждую субботу.
SkyUp – украинская авиакомпания, которая выполняет чартерные рейсы и регулярные лоукост-рейсы. Основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Европа. А с апреля 2020 года SkyUp начал выполнять еще и грузовые перевозки.
Во время локдауна, с февраля по апрель 2020 года, перевозчик осуществил два эвакуационных рейса – эвакуировал украинцев из Уханя и Венеции. А с 19 по 27 марта 2020 года SkyUp выполнил более 100 специальных коммерческих рейсов в 30 стран мира – этими рейсами украинцы смогли вернуться домой уже после закрытия украинских границ.
Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.
А Украина со 2 июня изменила правила въезда: теперь после возвращения из Португалии обязательно надо делать экспресс-тест на антиген в аэропорту "Борисполь".
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