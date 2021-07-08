SkyUp открывает прямые рейсы на Мадейру: сколько стоит билет

В компании рассказали, в какой день недели будут летать самолеты на португальский остров и какие условия для путешественников

Мадейра. Фото: skyup

Авиакомпания SkyUp с 24 июля открывает прямые рейсы на остров Мадейра (Португалия). Самолеты будут туда летать раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы будут каждую субботу туда и обратно.

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Билеты уже можно купить:

Киев – Фуншал от 4061 грн;

Фуншал – Киев от 4115 грн.

COVID-условия для поездки на Мадейру

Украинцы при путешествии на остров должны иметь:

заполненную в период от 48 до 12 часов до посадки на самолет специальную форму;

сертификат о вакцинации, если полный курс (две прививки) завершен не менее чем за 14 дней до прибытия на остров;

или документ, удостоверяющий выздоровления после COVID-19 в период до 90 дней до прибытия на остров и медицинское подтверждение о выздоровлении;

или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия в страну;

для путешествий между островами Мадейра и Порто-Сана также понадобится отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до прибытия в пункт назначения.

Со 2 июня Украина изменила правила въезда: теперь после возвращения из Португалии обязательно надо делать экспресс-тест на антиген в аэропорту "Борисполь".

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Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.