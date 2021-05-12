Версія українською
$ 27,67
33,67

SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет

12 мая, 12:58

Ксения Капустинская

Авиакомпании обычно отказываются от права на полеты по тем направлениям, которые считают недостаточно перспективными

/ Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинский лоукостер SkyUp Airlines потерял право на полеты по 33 маршрутам. Компания сама попросила аннулировать права на полеты. Это объясняет недавнюю отмену некоторых рейсов SkyUp в Европу.

Решение об аннулировании приняла Государственная авиационная служба Украины, сообщает профильное издание Avianews.

SkyUp отказался от рейсов из Киева по таким направлениям:

Также лоукостер не будет летать из Львова по таким направлениям:

Читайте также: Wizz Air вернулся в аэропорт "Борисполь": куда летим

SkyUp не будет осуществлять рейсы из Одессы по таким маршрутам:

Реклама

Полеты из Запорожья не будут осуществляться в такие города:

Перевочик отказал выполнять рейсы из Харькова по таким направлениям:

Как объяснили эксперты, авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на маршруты, которые не считают перспективными. Это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на другие более популярные направления. В конкурсе на маршруты Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.

Напомним, в мае и июне SkyUp совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.

Кроме того, из-за повышенного спроса со стороны туристов с 7 июня SkyUp удвоит число рейсов из Киева в Алматы и обратно.

Новости на эту же тему:
полеты рейсы авиа маршруты Госавиаслужба лоукостер SkyUp

Реклама