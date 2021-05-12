SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет

/ Фото: facebook.com/skyup.aero
Украинский лоукостер SkyUp Airlines потерял право на полеты по 33 маршрутам. Компания сама попросила аннулировать права на полеты. Это объясняет недавнюю отмену некоторых рейсов SkyUp в Европу.
Решение об аннулировании приняла Государственная авиационная служба Украины, сообщает профильное издание Avianews.
SkyUp отказался от рейсов из Киева по таким направлениям:
- Словакия: Попрад, Братислава;
- Германия: Нюрнберг, Ганновер, Мемминген, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн;
- Греция: Афины;
- Швеция: Стокгольм;
- Польша: Варшава, Гданьск;
- Иордания: Амман;
- Словения: Любляна;
- Дания: Копенгаген;
- Чехия: Брно, Острава.
Также лоукостер не будет летать из Львова по таким направлениям:
- Словакия: Братислава;
- Германия: Мюнхен, Штутгарт;
- Нидерланды: Амстердам;
- Чехия: Прага.
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SkyUp не будет осуществлять рейсы из Одессы по таким маршрутам:
- Германия: Мюнхен;
- Греция: Афины;
- Кипр: Ларнака;
- Нидерланды: Амстердам.
Полеты из Запорожья не будут осуществляться в такие города:
- Германия: Берлин, Штутгарт;
- Израиль: Тель-Авив;
- Чехия: Прага.
Перевочик отказал выполнять рейсы из Харькова по таким направлениям:
- Словакия: Братислава;
- Израиль: Тель-Авив;
- Чехия: Прага.
Как объяснили эксперты, авиаперевозчики обычно добровольно отказываются от прав на маршруты, которые не считают перспективными. Это дает им возможность получить большие баллы при подаче заявки на другие более популярные направления. В конкурсе на маршруты Госавиаслужба учитывает, как авиакомпании использовали выданные ранее разрешения.
Напомним, в мае и июне SkyUp совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.
Кроме того, из-за повышенного спроса со стороны туристов с 7 июня SkyUp удвоит число рейсов из Киева в Алматы и обратно.
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