SkyUp загадочно отменил 8 рейсов из Украины в Европу

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Украинский лоукостер SkyUp Airlines, который в прошлом месяце изъял из системы бронирования 15 маршрутов из Украины в Европу, прекратил продажу авиабилетов еще на 8 международных направлений.
Об этом свидетельствуют данные на сайте авиаперевозчика.
В частности, SkyUp отменил все международные регулярные рейсы в Словакию и частично в Чехию, Польшу, а также Грецию.
С сайта авиакомпании пропали рейсы:
- Киев – Братислава (Словакия);
- Киев – Гданьск (Польша);
- Киев – Кос (Греция);
- Киев – Брно (Чехия);
- Харьков – Братислава;
- Харьков – Прага (Чехия);
- Львов – Братислава;
- Запорожье – Прага.
Причина такого решения не указывается.
При этом в системе бронирования SkyUp все еще можно приобрести билеты более чем на 80 международных направлений. Самолеты авиакомпании летают из пяти украинских городов: Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.
Как мы уже сообщали, в мае и июне авиакомпания совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.
Кроме того, из-за повышенного спроса со стороны туристов с 7 июня SkyUp удвоит число рейсов из Киева в Алматы и обратно.