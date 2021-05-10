Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

SkyUp загадочно отменил 8 рейсов из Украины в Европу

10 мая, 16:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Авиакомпания внезапно отменила возможность забронировать билет на некоторые рейсы из Киева, Львова, Запорожья и Харькова

/ Фото: Flickr

Украинский лоукостер SkyUp Airlines, который в прошлом месяце изъял из системы бронирования 15 маршрутов из Украины в Европу, прекратил продажу авиабилетов еще на 8 международных направлений.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные на сайте авиаперевозчика.

В частности, SkyUp отменил все международные регулярные рейсы в Словакию и частично в Чехию, Польшу, а также Грецию.

С сайта авиакомпании пропали рейсы:

  • Киев – Братислава (Словакия);
  • Киев – Гданьск (Польша);
  • Киев – Кос (Греция);
  • Киев – Брно (Чехия);
  • Харьков – Братислава;
  • Харьков – Прага (Чехия);
  • Львов – Братислава;
  • Запорожье – Прага.

Причина такого решения не указывается.

В тренде
Лоукостер SkyUp объявил о "внеплановых" рейсах для заробитчан
SkyUp откроет новое направление в Турцию в декабре
Реклама

При этом в системе бронирования SkyUp все еще можно приобрести билеты более чем на 80 международных направлений. Самолеты авиакомпании летают из пяти украинских городов: Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.

Как мы уже сообщали, в мае и июне авиакомпания совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены в первую очередь для сезонных работников.

Кроме того, из-за повышенного спроса со стороны туристов с 7 июня SkyUp удвоит число рейсов из Киева в Алматы и обратно.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на лето
Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на летоТранспорт
Заплатят даже те, кто не ездит – платные автодороги в Украине: что интересно знать об этом проекте
Заплатят даже те, кто не ездит – платные автодороги в Украине: что интересно знать об этом проектеТранспорт
Мост в Молдову и
Мост в Молдову и "золотые" огурцы – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Встреча у Зеленского. В Украине построят завод по производству трамваев и поездов
Встреча у Зеленского. В Украине построят завод по производству трамваев и поездовТранспорт
Бешеные скидки и
Бешеные скидки и "неудобные" купюры ПриватБанка – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять