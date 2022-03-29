Сколько стоят продукты в Италии и Германии – цены в Lidl и Aldi

Сколько стоят продукты за границей / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинцы массово уезжают за границу из зоны боевых действий. Больше людей едут в соседние европейские страны, однако многие украинцы приехали и в Италию и Германию. Сколько им придется потратить на продукты?

"Сегодня" узнали, какие цены в популярнейших супермаркетах – Lidl в Италии и Aldi в Германии.

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Цены на продукты в Италии

Согласно ценам на сайте Lidl, в Италии такие цены на овощи:

картофель 1 кг по скидке – 0,93 евро (30 грн);

лук 1 кг – 1,32 евро (43,15 грн);

помидоры черри 1 кг по скидке – 3,73 евро (121,93 грн);

капуста 1 кг по скидке – 0,79 евро (25,83 грн);

грибы 1 кг по скидке – 2,98 евро (97,42 грн).

Бутылку кефира (480 мл) здесь можно приобрести за 0,59 евро со скидкой (19,29 грн).

Упаковку (350 гр) свиных отбивных продают за 1,79 евро (58,52 грн). Палочка салями (250 гр) также со скидкой стоит 1,59 евро (51,98 грн). А банка капучино (250 гр) опять же со скидкой стоит 2,99 евро (97,74 грн).

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500 гр спагетти обойдется в 1,49 евро (48,71 грн).

Цены на продукты в Германии

Крупнейший супермаркет Германии установил следующие цены:

хлеб мультизерновой 500 гр – 1,09 евро (35,63 грн);

тостовый хлеб 375 гр – 0,79 евро (25,83 грн);

молоко 3,5% 1 л – 1,39 евро (45,44 грн);

спагетти 500 гр – 1,19 евро (38,90 грн);

целая курица 1 кг – 9,49 евро (310,23 грн).

В этом супермаркете предлагается овощная смесь (450 гр) за 1,49 евро (48,71 грн). А вот килограмм зернового кофе стоит 14,49 евро (490,03 грн). 25 пакетиков зеленого чая можно приобрести за 0,85 евро (27,79 грн).

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Сколько стоят продукты в Польше

Ранее мы писали о средних ценах на основные продукты в популярных польских магазинах – Biedronka, Zabka и Lidl.

"Сегодня" узнали, сколько там стоят хлеб и крупы, овощи и фрукты, мясо и молочная продукция. Подробно читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, что происходит с ценами во временно оккупированном Крыму. По расчетам специалистов годовой прирост цен на продовольственные товары в Крыму в феврале увеличился до 12,81% после 12,42% в январе. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Крыму составил 7,2% после 6,51% в январе.

Читайте и о том, что оккупационная власть вводит ограничения на отпуск товаров первой необходимости человека в Крыму.