Скільки коштують продукти в Італії та Німеччині – ціни у Lidl та Aldi

Скільки коштують продукти за кордоном / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Українці масово виїжджають за кордон із зони бойових дій. Найбільше людей їдуть до сусідніх європейських країн, проте багато українців приїхали й до Італії та Німеччини. Скільки їм доведеться витратити на продукти?

"Сьогодні" дізналися, які ціни у найпопулярніших супермаркетах – Lidl в Італії та Aldi в Німеччині.

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Ціни на продукти в Італії

Згідно з цінами на сайті Lidl, в Італії такі ціни на овочі:

картопля 1 кг зі знижкою – 0,93 євро (30 грн);

цибуля 1 кг – 1,32 євро (43,15 грн);

помідори чері 1 кг зі знижкою – 3,73 євро (121,93 грн);

капуста 1 кг зі знижкою – 0,79 євро (25,83 грн);

гриби 1 кг зі знижкою – 2,98 євро (97,42 грн).

Пляшку кефіру (480 мл) тут можна придбати за 0,59 євро зі знижкою (19,29 грн).

Упаковку (350 г) свинячих відбивних продають за 1,79 євро (58,52 грн). Паличка салямі (250 г) також зі знижкою коштує 1,59 євро (51,98 грн). А банка капучино (250 г) знову ж зі знижкою коштує 2,99 євро (97,74 грн).

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500 г спагеті обійдеться в 1,49 євро (48,71 грн).

Ціни на продукти в Німеччині

Найбільший супермаркет Німеччини встановив такі ціни:

хліб мультизерновий 500 г – 1,09 євро (35,63 грн);

тостовий хліб 375 г – 0,79 євро (25,83 грн);

молоко 3,5% 1 л – 1,39 євро (45,44 грн);

спагеті 500 г – 1, 19 євро (38,90 грн);

ціла курка 1 кг – 9,49 євро (310,23 грн).

У цьому супермаркеті пропонують овочеву суміш (450 г) за 1,49 євро (48,71 грн). А от кілограм зернової кави коштує 14,49 євро (490,03 грн). 25 пакетиків зеленого чаю можна придбати за 0,85 євро (27,79 грн).

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Скільки коштують продукти в Польщі

Раніше ми писали, про середні ціни на основні продукти в популярних польських магазинах – Biedronka, Zabka та Lidl.

"Сьогодні" дізналися, скільки там коштують хліб та крупи, овочі та фрукти, м'ясо та молочна продукція. Детально читайте у нашому матеріалі.

Також ми розповідали, що відбувається з цінами в тимчасово окупованому Криму. За розрахунками фахівців, річний приріст цін на продовольчі товари у Криму у лютому збільшився до 12,81% після 12,42% в січні. Річний приріст цін на непродовольчі товари у Криму становив 7,2% після 6,51% у січні.

Читайте і про те, що окупаційна влада вводить обмеження на відпуск товарів першої необхідності на людину в Криму.