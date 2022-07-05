Сколько стоят молочные продукты в Польше — сравнение цен с украинскими

Молочные продукты в Польше несколько дешевле, чем в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Стоимость молочных продуктов в Польше в итоге выходит несколько ниже, чем в Украине. Учитывая особенно нынешний курс злотого и объем упаковок тех или иных товаров.
"Сегодня" узнал, сколько вам придется заплатить за некоторые виды молочных продуктов.
Молоко в Польше будет ориентировочно стоить:
- 2,28 злотых (16,4 грн) за литр 2% продукта;
- 2,79 злотых (20 грн) за литр 3,2% продукта;
- до 3,69 злотых (26,5 грн) за литр безлактозного.
В Украине средняя стоимость молока, по данным Минфина, по состоянию на июль 2022 года, составляет 34,43 грн за 900 мл.
Что касается сметаны, то ее стоимость будет за 330 гр с 18% 3,29 злотых (23,6 грн). В Украине придется отдать 39,70 грн. за 340 гр 20% продукта.
Литр обычного 2% кефира обойдется в 2,94 злотых (21,1 грн). В Украине – 37,47 грн за 950 гр 2,5% продукта.
Цена сливок зависит от их жирности:
- 12% 500 мл – 3,67 злотых (26,4 грн);
- 30% 500 мл – 7,19 злотых (51,7 грн);
- 36% 500 мл – 7,42 зл. (53,4 грн).
Если говорить о кисломолочном сыре, то его стоимость будет колебаться от 3,99 зл. (28,7 грн) за 250 гр. до 4,29 зл. (30,8 грн). 350 гр. будет стоить 6,49 злотых. (46,7 грн).
В Украине стоимость продукта будет в пределах 58,45 грн за 300 гр.
Следует обратить внимание и на твёрдый сыр. В Польше его стоимость составит 6,65 зл. (47,8 грн) за 250 гр. В Украине такой же продают по 342,93 грн за килограмм в среднем.
За 200 гр. масла вы отдадите в Польше 7,49 зл. (53,9 грн). В Украине – 64,83 грн.
Итак, сделав сравнение стоимости молочных продуктов в Польше и у нас, можем утверждать, что в соседней стране цены на такой вид товаров незначительно, но ниже.
Помощь украинцам в Польше
Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплатит украинцам в Польше по 700 злотых (около 4,5 тыс. грн) и 600 злотых (3,8 тыс. грн) – на каждого другого члена семьи.
Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, которые бежали в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Подавшие заявку на финансовую помощь получат выплату в размере 700 злотых на человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.
Отмечается, что в приоритете на денежную помощь — особо нуждающиеся украинцы. При этом даже регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.
Напомним, что общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11400 грн) на взрослого и 750 злотых (5700 грн) на детей.
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