Сколько стоит и когда доставят? Как работает "Укрпочта" с посылками украинцев

Как работает и сколько стоят услуги "Укрпочты" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы довольно часто пользуются услугами государственной компании "Укрпочта", но не всегда знают всю специфику работы компании. Поэтому мы разобрались, какие есть тарифы и что со сроками доставки, если отправить посылку по "Укрпочте".

Какие сроки доставки посылок

У компании есть больше 11 тысяч отделений по всей Украине. Несмотря на это, украинцы часто жалуются на медленную работу государственной почты. Тем не менее "Укрпочта" предлагает два вида отправки посылок:

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Экспресс;

Стандарт.

Сроки доставки посылки "стандарт" таковы:

до 3 дней в черте города

до 4 дней в пределах одной области и между областными центрами

до 6 дней по Украине

Сроки экспресс-доставки чуть-чуть короче и зависят от времени оформления посылки:

до 2 дней в пределах областного центра, области и между областными центрами (если оформить доставку до 14:00)

от 3 дней в пределах Украины

Цены за доставку

За посылку весом 0,25 кг (минимальный вес, который доставляют по "Экспресс" доставке), придется заплатить 29 грн в пределах города и области и 34 грн — между областными центрами и в пределах Украины. В то же время за посылку весом 30 кг — 92 грн в пределах города и области и 110 грн — между областными центрами и в пределах Украины.

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Кроме того, "Укрпочта" предлагает скидку 5% для клиентов, которые воспользуются оформлением посылок онлайн.

Доставка "Стандарт" характеризуется большими сроками, но меньшими тарифами. Так, за посылку весом 0,5 кг придется заплатить 23 грн в пределах области и 29 грн — в пределах Украины. За 30-килограммовую посылку надо заплатить 85 и 90 грн соответственно. За доставку посылки следует доплатить еще 20 грн.

Новые тарифы

С 1 декабря 2021 года "Укрпочта" ввела новые тарифы после требования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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В среднем стоимость тарифов выросла на 15%. Например, отправление письма или открытки будет стоить 15 грн вместо 13, а пересылка легкой бандероли (до 250 г) будет стоить от 22,5 грн вместо 19,5.

Ранее "Сегодня" разбирались, почему "Укрпочта" может не принять вашу посылку из-за коробки, и как "Укрпочта" заняла второе место в мире по качеству экспресс-доставки по данным ежеквартального рейтинга почтовых операторов PricewaterhouseCoopers.