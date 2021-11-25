Скидки до 30%! Wizz Air устроила однодневную распродажу билетов

Цены на билеты стартуют от 385 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила однодневную скидку на все рейсы лоукостера из украинских городов, которые будут выполнять в январе-феврале 2022 года.

Как сообщили на официальном сайте перевозчика, пассажиры могут купить акционные билеты по скидке 30%.

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Забронировать такие билеты можно только до конца дня 25 ноября. В другие дни будут действовать обычные тарифы. Цены на билеты стартуют от 385 гривен, за 306 грн можно улететь в Варшаву. Немного дороже – 425 гривен стоят билеты в Милан и Берлин.

Пассажирам предлагают скидки в таких направлениях:

Одесса – Будапешт – 649 грн;

Киев – Париж – 649 грн;

Харьков – Таллин – 649 грн;

Львов – Гданьск – 607 грн;

Запорожье – Будапешт – 607 грн;

Киев – Рига – 607 грн;

Одесса – Венеция – 489 грн;

Киев – Милан – 425 грн;

Киев – Берлин – 425 грн;

Киев – Вена – 306 грн;

Львов – Варшава – 306 грн;

Львов – Дортмунд – 285 грн.

Такая скидка, также жействует и на услугу WIZZ Flex. Поскольку тарифы по таким акционным ценам предполагают лишь ручную кладь.

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Билеты в Европу

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