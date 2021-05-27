Скандал вокруг Укроборонпрома: Милованов вызвал журналиста Бутусова на "дуэль"

Журналист уличил чиновника во взяточничестве, тот в ответ потребовал сатисфакции

Тимофей Милованов и Юрий Бутусов /Коллаж "Сегодня" с использованием фото из Facebook

Новый член наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Тимофей Милованов вызвал на дебаты известного журналиста Юрия Бутусова за обвинение в получении взятки в 1,68 млн грн.

Как оказалось, за день до назначения Милованова в концерн, "дочка" Укроборонпрома "СпецТехноЭкспорт" заказала в Киевской школе экономики, президентом которой является Милованов, дорогое исследования.

"Открытое коррупционное преступление и конфликт интересов для НАБУ, особенно возмутительное из-за того, что директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов и директор Укроборонпрома Юрий Гусев смеют оправдывать эту аферу", – написал журналист в своем Facebook.

Он обратил внимание, что торги провели 20 мая - "конкурентов на торгах не было, а закупку провели в одного участника", а уже 21 мая Милованова указом президента ввели в наблюдательный совет концерна.

В ответ чиновник заявил, что Бутусов безосновательно обвинил его во взятке, поэтому вызвал журналиста на интеллектуальную "дуэль". По его словам, если в дебатах выиграет Бутусов, они идут в НАБУ, где Милованов будет давать показания. В противном случае – журналист будет на камеры отжиматься от пола.

А в комментариях к своему посту Милованов добавил, что ситуация с Укроборонпромом не является коррупцией: "Есть контракт с УОП Да. Но это и так известно из публичной информации".

После этого глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предложил провести дебаты политической команды Офиса президента против представителей гражданского общества

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Бутусов выразил уверенность, что инициативу о дебатах поддержит президент Владимир Зеленский, ведь Укроборонпром – это его прямая ответственность. И поскольку Милованова назначал и согласовывал финансирования именно президент, поэтому будут даны соответствующие распоряжения его команде.

В качестве "секундантов" в дебатах согласились выступить от Милованова бывший топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов, и от Бутусова – бывший руководитель САП Назар Холодницкий, которые согласовывают нюансы дуэли.

В Укроборонпроме заявили, что информация о связи заказа исследования у Киевской школы экономики и назначения Милованова в наблюдательный совет концерна является манипулятивной и не соответствует действительности.

В компании объяснили, что решение заказать исследования по разработке экономической модели оборонной промышленности Украины в КШЭ было принято еще 26 января на совете директоров. Договор же был оформлен только 20 мая, потому что четыре месяца велась подготовка.

Напомним, месяцем ранее по сокращению должности из Укроборонпрома ушел заместитель гендиректора Мустафа Найем.

Позже Найем отчитался о зарплате в 3 миллиона гривен в Укроборонпроме.